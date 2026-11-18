Letartóztatták azt a férfit, aki alvó betegeket fosztott ki a szolnoki Hetényi Géza kórházban, majd a vele szemben fellépő biztonsági őrt bántalmazta - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészség szerdán az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a Szolnoki Járási Ügyészség rablás bűntette és három rendbeli kifosztás bűntette miatt indítványozta a szolnoki férfi letartóztatását.
Három beteget fosztott ki a kórházban a férfi, majd a biztonsági őrök elől is menekülni próbált
A megalapozott gyanú szerint a férfi november 14-én este mászott át a kórház és rendelőintézet kerítésén, majd az intézmény negyedik emeletén az egyik betegszobában alvó három sértettől mobiltelefont, sporttáskát ruházattal, valamint készpénzt, iratokat tulajdonított el.
A hívatlan látogatót észlelő biztonsági őr felszólításának, miszerint feküdjön a földre, a férfi nem tett eleget, menekülni próbált és könyökével az őr arcába csapott. Dulakodásuk közben a sértett gázspray-vel lefújta a gyanúsított arcát - közölték.
A másik biztonsági őr a földszinten akadályozta meg, hogy a férfi el tudja hagyni az épületet. Az emeleten könyékkel megütött őr ismét megadásra szólította fel a férfit, de mivel annak ezúttal sem tett eleget, ismét lefújta gázspray-vel, mire a férfi megütötte az őr arcát.
A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a büntetett előéletű férfi letartóztatását.
Borotvával raboltak ki egy idős férfit Mátraverebélyen
Egy nő és egy férfi borotvával fenyegetett meg egy idős férfit egy mátraverebélyi buszmegállóban. Az elkövetők kirabolták az áldozatot, majd elmenekültek a helyszínről – egyikük letartóztatását elrendelték, míg társa ellen elfogatóparancsot adtak ki.