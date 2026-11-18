Letartóztatták azt a férfit, aki alvó betegeket fosztott ki a szolnoki Hetényi Géza kórházban, majd a vele szemben fellépő biztonsági őrt bántalmazta - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészség szerdán az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a Szolnoki Járási Ügyészség rablás bűntette és három rendbeli kifosztás bűntette miatt indítványozta a szolnoki férfi letartóztatását.

Három beteget fosztott ki a kórházban a férfi, majd a biztonsági őrök elől is menekülni próbált. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Három beteget fosztott ki a kórházban a férfi, majd a biztonsági őrök elől is menekülni próbált

A megalapozott gyanú szerint a férfi november 14-én este mászott át a kórház és rendelőintézet kerítésén, majd az intézmény negyedik emeletén az egyik betegszobában alvó három sértettől mobiltelefont, sporttáskát ruházattal, valamint készpénzt, iratokat tulajdonított el.

A hívatlan látogatót észlelő biztonsági őr felszólításának, miszerint feküdjön a földre, a férfi nem tett eleget, menekülni próbált és könyökével az őr arcába csapott. Dulakodásuk közben a sértett gázspray-vel lefújta a gyanúsított arcát - közölték.

A másik biztonsági őr a földszinten akadályozta meg, hogy a férfi el tudja hagyni az épületet. Az emeleten könyékkel megütött őr ismét megadásra szólította fel a férfit, de mivel annak ezúttal sem tett eleget, ismét lefújta gázspray-vel, mire a férfi megütötte az őr arcát.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a büntetett előéletű férfi letartóztatását.