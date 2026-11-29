A fővárosi és a váci nyomozók összehangolt munkája vezetett az 52 éves körözött férfi elfogásához. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Célkörözési Osztályának és a Váci Rendőrkapitányságnak a nyomozói 2026. november 27-én 7 óra 40 perckor Kisnémediben fogták el azt a férfit, aki a kábítószer-kereskedelem bűntette miatt kiszabott ötéves fegyházbüntetésének letöltését 2026 februárjában nem kezdte meg.

A fővárosi és a váci nyomozók összehangolt munkája vezetett az 52 éves körözött férfi elfogásához

Fotó: police.hu

A férfi felkutatása során olyan információ merült fel, hogy külföldre menekült, ezért ellene európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak, valamint felkerült az országos körözési toplistára. A célkörözési osztály és a váci rendőrök széles körű adatgyűjtés és alapos elemzőmunka eredményeként megállapították N. Richárd Péter tartózkodási helyét, majd elfogták – írja a police.hu.

A rendőrök a férfit a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe kísérték, ahol megkezdte jogerősen kiszabott szabadságvesztésének letöltését.

TOP 50-es körözési listán lévő férfi akadt horogra Zalaegerszegen – videón az elfogása

Két elfogatóparancs is érvényben volt azzal a férfival szemben, akit a rendőrök október elején fogtak el Zalaegerszegen. A körözési lista TOP 50-es mezőnyében szereplő férfi nem vonult be a börtönbe, ezért a rendőröknek kellett intézkedniük.