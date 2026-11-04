Fejvadászok csaptak le Magyarországon egy TOP50-es körözési listán szereplő veszélyes bűnözőre

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) fejvadászai Magyarországon fogtak el egy 43 éves, körözött bűnözőt, aki a rendőrség TOP50-es körözési listáján szerepelt. A férfit emberrablás és csalás miatt összesen hét év szabadságvesztésre ítélték, de nem vonult be a büntetés-végrehajtási intézetbe. Több mint két évig bujkált.

Vecsésen fogták el a fejvadászok a körözött bűnözőt (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Külföldön keresték, de Vecsésen dolgozott a körözött bűnöző

A Fővárosi Törvényszék 2024-ben adott ki ellene elfogatóparancsot. Februárban olyan információk jutottak a hatóságokhoz, hogy a férfi külföldre menekülhetett, ezért európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak. A fejvadászok azonban másra jutottak. Kiderítették, hogy a szökevény nem hagyta el Magyarországot, hanem egy vecsési címen dolgozott.

Kedden csaptak le rá. A férfi más személy adataival próbálta igazolni magát, de nem sikerült megtévesztenie a rendőröket. Az elfogásról az NNI szerdán számolt be.

Emberrablás és unokázós csalás miatt ítélték el

A férfi 2019-ben egy elszámolási vitából kialakult konfliktus után három társával elrabolt egy embert. Az emberrablásért öt év fegyházbüntetést kapott.

Egy évvel korábban társaival unokázós csalást is elkövetett, amiért további két év börtönre ítélték. Az elfogott emberrabló előállítása után megkezdte hétéves szabadságvesztésének letöltését. A rendőrség közlése szerint bírói döntés alapján kedvezménnyel sem szabadulhat.