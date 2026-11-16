Ez okozza a legtöbb lakástüzet Magyarországon – idén eddig 55 ember életét követelték a lángok

Magyarországon 2026. november 16-ig összesen 6001 lakóépületben keletkezett lakástűz, amelyekben 667 ember megsérült, 55-en pedig életüket vesztették – derül ki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatásából. Tavaly egész évben 6607 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, amelyekben 682-en sérültek meg, 109-en pedig meghaltak.
Hol történt a legtöbb lakástűz Magyarországon?
A katasztrófavédelem adatai szerint idén november közepéig Pest megyében és Budapesten történt a legtöbb lakástűz. A négy leginkább érintett területen a következőképpen alakult az esetek száma:
|Terület
|2025-ben
|2026. november 16-ig
|Pest megye
|829
|759
|Budapest
|742
|692
|Borsod-Abaúj-Zemplén megye
|619
|605
|Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
|420
|357
A tavalyi évben naponta átlagosan 18 lakóépület gyulladt ki országszerte. A tüzek háromnegyede a fűtési szezonban keletkezett, míg május 15. és szeptember 15. között 1664 ingatlanban csaptak fel a lángok.
Idén az égő épületekhez eddig 12 610 tűzoltójárművet riasztottak. A tűzoltók összesen 4530 órát töltöttek az oltással, a tűz által érintett épített terület nagysága pedig elérte a 91 741 négyzetmétert.
Mi okozza a legtöbb lakástüzet?
A statisztikák alapján az idei lakástüzek leggyakoribb ismert kiváltó okai a következők voltak:
- 28 százalék: elektromos problémák
- 21 százalék: nyílt láng használata
- 15 százalék: fűtési hibák
- 8 százalék: sütés-főzés
- 3 százalék: dohányzás
A fennmaradó esetekben a tűz keletkezésének okát nem lehetett megállapítani, illetve megalapozottan feltételezni.
A tüzek leggyakrabban a konyhában keletkeztek, az esetek 16 százalékában. A kéményekhez a tüzek 11 százaléka, a hálószobákhoz 9 százaléka, a tárolókhoz pedig 8 százaléka köthető.
Az idei évben 244 tűzvizsgálati eljárás indult, és 102 esetben szándékos gyújtogatás okozta a tüzet. Az oltási munkálatokat 302 helyszínen gázpalackok, 54 esetben pedig napelemek nehezítették.
Egy budapesti lakástűz oltása 21 órán át tartott
Az idei év leghosszabb beavatkozására február 15-én került sor Budapest VI. kerületében, az Andrássy úton. Egy társasház második emeleti lakásában keletkezett tűz, amelynek oltását jelentősen megnehezítette, hogy az ingatlan tele volt felhalmozott lomokkal.
A lakásban tartózkodó ember még a tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni az épületet, a tűzesetben azonban egy ember megsérült.
Az oltás és az utómunkálatok összesen 21 órán át tartottak, a tűzoltók másnap reggelig dolgoztak a helyszínen.
Szinte egyetlen égő otthonban sem volt füstérzékelő
A katasztrófavédelem egyik legfontosabb megállapítása, hogy a kigyulladt lakóépületek túlnyomó többségében nem volt füstérzékelő.
A 2026-ban eddig kigyulladt 6001 lakóépület közül mindössze tízben volt ilyen készülék. Tavaly sem volt sokkal kedvezőbb a helyzet: a 6607 érintett ingatlanból csupán 13-ban működött füstérzékelő.
A készülék már a tűz kezdeti szakaszában hangos sípolással figyelmeztet a veszélyre, így az ott tartózkodóknak több idejük maradhat a menekülésre és a segítségkérésre.
Hogyan előzhető meg a lakástűz?
A katasztrófavédelem több egyszerű óvintézkedést is javasol a lakástüzek kockázatának csökkentésére:
- Füstérzékelő felszerelése: különösen a hálószobákban és a konyha közelében érdemes megfelelő készüléket elhelyezni. A felszerelésnél a gyártó előírásait kell követni, mert a főzés során keletkező pára és füst téves riasztást okozhat.
- Kéményellenőrzés: a kéménytüzek megelőzésében fontos szerepe van a rendszeres ellenőrzésnek, amely a jogosult lakossági ingatlanok esetében ingyenesen igényelhető.
- Tűzoltó készülék beszerzése: otthoni használatra hasznos lehet egy hat kilogrammos, ABC porral oltó készülék.
- Elektromos hálózat felülvizsgálata: különösen a régebbi, elektromos felújításon még át nem esett épületeknél ajánlott szakemberrel ellenőriztetni a vezetékeket és a berendezéseket.
A katasztrófavédelem hangsúlyozza, hogy a füstérzékelő időben figyelmeztethet a kialakuló tűzre, ezzel pedig életeket menthet. Tűz esetén az elsődleges szempont a biztonságos menekülés és a 112-es segélyhívó értesítése.