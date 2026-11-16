Ez okozza a legtöbb lakástüzet Magyarországon – idén eddig 55 ember életét követelték a lángok

Magyarországon 2026. november 16-ig összesen 6001 lakóépületben keletkezett lakástűz, amelyekben 667 ember megsérült, 55-en pedig életüket vesztették – derül ki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatásából. Tavaly egész évben 6607 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, amelyekben 682-en sérültek meg, 109-en pedig meghaltak.

A lakástűz korai felismerésében fontos szerepet játszik a füstérzékelő

Fotó: Unsplash / Illusztráció

Hol történt a legtöbb lakástűz Magyarországon?

A katasztrófavédelem adatai szerint idén november közepéig Pest megyében és Budapesten történt a legtöbb lakástűz. A négy leginkább érintett területen a következőképpen alakult az esetek száma:

Terület 2025-ben 2026. november 16-ig Pest megye 829 759 Budapest 742 692 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 619 605 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 420 357

A tavalyi évben naponta átlagosan 18 lakóépület gyulladt ki országszerte. A tüzek háromnegyede a fűtési szezonban keletkezett, míg május 15. és szeptember 15. között 1664 ingatlanban csaptak fel a lángok.

Idén az égő épületekhez eddig 12 610 tűzoltójárművet riasztottak. A tűzoltók összesen 4530 órát töltöttek az oltással, a tűz által érintett épített terület nagysága pedig elérte a 91 741 négyzetmétert.

Mi okozza a legtöbb lakástüzet?

A statisztikák alapján az idei lakástüzek leggyakoribb ismert kiváltó okai a következők voltak:

28 százalék: elektromos problémák

elektromos problémák 21 százalék: nyílt láng használata

nyílt láng használata 15 százalék: fűtési hibák

fűtési hibák 8 százalék: sütés-főzés

sütés-főzés 3 százalék: dohányzás

A fennmaradó esetekben a tűz keletkezésének okát nem lehetett megállapítani, illetve megalapozottan feltételezni.

A tüzek leggyakrabban a konyhában keletkeztek, az esetek 16 százalékában. A kéményekhez a tüzek 11 százaléka, a hálószobákhoz 9 százaléka, a tárolókhoz pedig 8 százaléka köthető.

Az idei évben 244 tűzvizsgálati eljárás indult, és 102 esetben szándékos gyújtogatás okozta a tüzet. Az oltási munkálatokat 302 helyszínen gázpalackok, 54 esetben pedig napelemek nehezítették.

Egy budapesti lakástűz oltása 21 órán át tartott Az idei év leghosszabb beavatkozására február 15-én került sor Budapest VI. kerületében, az Andrássy úton. Egy társasház második emeleti lakásában keletkezett tűz, amelynek oltását jelentősen megnehezítette, hogy az ingatlan tele volt felhalmozott lomokkal. A lakásban tartózkodó ember még a tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni az épületet, a tűzesetben azonban egy ember megsérült. Az oltás és az utómunkálatok összesen 21 órán át tartottak, a tűzoltók másnap reggelig dolgoztak a helyszínen.

Szinte egyetlen égő otthonban sem volt füstérzékelő

A katasztrófavédelem egyik legfontosabb megállapítása, hogy a kigyulladt lakóépületek túlnyomó többségében nem volt füstérzékelő.