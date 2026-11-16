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lakástűz

Ez okozza a legtöbb lakástüzet Magyarországon – idén eddig 55 ember életét követelték a lángok

57 perce
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Idén is több ezer otthonban csaptak fel a lángok Magyarországon. A lakástűz leggyakoribb okai között továbbra is az elektromos problémák, a nyílt láng használata és a fűtési hibák szerepelnek. A katasztrófavédelem közzétette a tavalyi és az idei statisztikákat, amelyekből az is kiderül, mennyire kevés otthonban volt füstérzékelő.
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lakástűzfüstérzékelőkéményMagyarország

Magyarországon 2026. november 16-ig összesen 6001 lakóépületben keletkezett lakástűz, amelyekben 667 ember megsérült, 55-en pedig életüket vesztették – derül ki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatásából. Tavaly egész évben 6607 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, amelyekben 682-en sérültek meg, 109-en pedig meghaltak.

A lakástűz korai felismerésében fontos szerepet játszik a füstérzékelő Fotó: Unsplash / Illusztráció
A lakástűz korai felismerésében fontos szerepet játszik a füstérzékelő 
Fotó:  Unsplash / Illusztráció

Hol történt a legtöbb lakástűz Magyarországon?

A katasztrófavédelem adatai szerint idén november közepéig Pest megyében és Budapesten történt a legtöbb lakástűz. A négy leginkább érintett területen a következőképpen alakult az esetek száma:

Terület2025-ben2026. november 16-ig
Pest megye829759
Budapest742692
Borsod-Abaúj-Zemplén megye619605
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye420357

A tavalyi évben naponta átlagosan 18 lakóépület gyulladt ki országszerte. A tüzek háromnegyede a fűtési szezonban keletkezett, míg május 15. és szeptember 15. között 1664 ingatlanban csaptak fel a lángok.

Idén az égő épületekhez eddig 12 610 tűzoltójárművet riasztottak. A tűzoltók összesen 4530 órát töltöttek az oltással, a tűz által érintett épített terület nagysága pedig elérte a 91 741 négyzetmétert.

Mi okozza a legtöbb lakástüzet?

A statisztikák alapján az idei lakástüzek leggyakoribb ismert kiváltó okai a következők voltak:

  • 28 százalék: elektromos problémák
  • 21 százalék: nyílt láng használata
  • 15 százalék: fűtési hibák
  • 8 százalék: sütés-főzés
  • 3 százalék: dohányzás

A fennmaradó esetekben a tűz keletkezésének okát nem lehetett megállapítani, illetve megalapozottan feltételezni.

A tüzek leggyakrabban a konyhában keletkeztek, az esetek 16 százalékában. A kéményekhez a tüzek 11 százaléka, a hálószobákhoz 9 százaléka, a tárolókhoz pedig 8 százaléka köthető.

Az idei évben 244 tűzvizsgálati eljárás indult, és 102 esetben szándékos gyújtogatás okozta a tüzet. Az oltási munkálatokat 302 helyszínen gázpalackok, 54 esetben pedig napelemek nehezítették.

Egy budapesti lakástűz oltása 21 órán át tartott

Az idei év leghosszabb beavatkozására február 15-én került sor Budapest VI. kerületében, az Andrássy úton. Egy társasház második emeleti lakásában keletkezett tűz, amelynek oltását jelentősen megnehezítette, hogy az ingatlan tele volt felhalmozott lomokkal.

A lakásban tartózkodó ember még a tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni az épületet, a tűzesetben azonban egy ember megsérült.

Az oltás és az utómunkálatok összesen 21 órán át tartottak, a tűzoltók másnap reggelig dolgoztak a helyszínen.

Szinte egyetlen égő otthonban sem volt füstérzékelő

A katasztrófavédelem egyik legfontosabb megállapítása, hogy a kigyulladt lakóépületek túlnyomó többségében nem volt füstérzékelő.

A 2026-ban eddig kigyulladt 6001 lakóépület közül mindössze tízben volt ilyen készülék. Tavaly sem volt sokkal kedvezőbb a helyzet: a 6607 érintett ingatlanból csupán 13-ban működött füstérzékelő.

A készülék már a tűz kezdeti szakaszában hangos sípolással figyelmeztet a veszélyre, így az ott tartózkodóknak több idejük maradhat a menekülésre és a segítségkérésre.

Hogyan előzhető meg a lakástűz?

A katasztrófavédelem több egyszerű óvintézkedést is javasol a lakástüzek kockázatának csökkentésére:

  1. Füstérzékelő felszerelése: különösen a hálószobákban és a konyha közelében érdemes megfelelő készüléket elhelyezni. A felszerelésnél a gyártó előírásait kell követni, mert a főzés során keletkező pára és füst téves riasztást okozhat.
  2. Kéményellenőrzés: a kéménytüzek megelőzésében fontos szerepe van a rendszeres ellenőrzésnek, amely a jogosult lakossági ingatlanok esetében ingyenesen igényelhető.
  3. Tűzoltó készülék beszerzése: otthoni használatra hasznos lehet egy hat kilogrammos, ABC porral oltó készülék.
  4. Elektromos hálózat felülvizsgálata: különösen a régebbi, elektromos felújításon még át nem esett épületeknél ajánlott szakemberrel ellenőriztetni a vezetékeket és a berendezéseket.

A katasztrófavédelem hangsúlyozza, hogy a füstérzékelő időben figyelmeztethet a kialakuló tűzre, ezzel pedig életeket menthet. Tűz esetén az elsődleges szempont a biztonságos menekülés és a 112-es segélyhívó értesítése.

 

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