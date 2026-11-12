Letartóztatták a volt államtitkár fiát egy milliárdos számlagyár ügyében

Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra egy volt államtitkár fiának letartóztatását, akit az ügyészség egy számlagyáras ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsít.

Elrendelte a bíróság egy volt államtitkár fiának letartóztatását

Fotó: NAV

Súlyos vád a volt államtitkár fia ellen

A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint az ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bizonyítási eljárás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélyére hivatkozással indítványozta B. Tamás letartóztatását. A bíróság a bizonyítási eljárás befolyásolásának veszélyét megalapozottnak találta, a további különös indokokat azonban nem.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal korábban azt közölte, hogy részben felszámolt egy számlagyárat, amely mögött egy foglalkoztatáshoz kötődő másik bűnszervezet lapult, amely több mint másfél milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az államkasszának.

Az őrzéssel, védelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítója egy korábbi államtitkár fia volt, akit a sajtóban Bolcsik Zoltán volt rendészeti államtitkár fiaként azonosítottak.

A szerdai döntés meghozatala során a bíróság figyelemmel volt arra, hogy a terhelt a korábban indult nyomozás alakulását már a 2026. november 10-i előállítását megelőzően is nyomon követte, ugyanis olyan nyomozati iratok voltak a birtokában, amelyeket jogszerűen az eljárásba való bevonását megelőzően nem ismerhetett volna meg. Ezért a bíróság szerint lehetősége nyílt arra, hogy az eljárást számára kedvezően befolyásolhassa.

A hatóságok szerint több ember vallomását is befolyásolhatná

A bíróság másik indokának alapja, hogy a későbbiekben olyan személyek kihallgatása is várható, akik eddig még nem kerültek a hatóságok látókörébe.

Mivel pedig a megalapozott gyanú szerint a gyanúsított a vizsgált bűncselekményeket bűnszervezetben követte el, az abban betöltött szerepére figyelemmel a szervezetben nála alacsonyabban elhelyezkedő, tőle függő helyzetben lévő személyeket is befolyásolni tudná vallomásuk megtételében.

A közlemény szerint a bizonyítási eljárás befolyásolásának a veszélye kizárólag a terhelt kommunikációjának teljes ellenőrzésével küszöbölhető ki, ezért az eljárás jelenlegi szakaszában a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére nem látott lehetőséget a bíróság.