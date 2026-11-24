A Győr külterületén történt tragédia után a rendőrség nagy erőkkel vonult ki Gönyűre, ahol a feltételezett elkövető otthonát és hozzátartozóinak házát is átvizsgálták. A Kisalföld beszámolója szerint a keresés azonban nem vezetett eredményre: a körözött férfit nem találták meg.

Likócsi gyilkosság: Gönyűn keresték a körözött férfit Forrás: Kisalföld

A likócsi gyilkosság ügyében a rendőrség november 24-én délelőtt kapott bejelentést arról, hogy Győr külterületén lövéseket hallottak. A kiérkező rendőrök egy nő holttestét találták meg. A hatóságok egy 53 éves gönyűi férfit gyanúsítanak a bűncselekménnyel, és körözést adtak ki ellene.

Viharos kapcsolatban élhetett az áldozattal

A Kisalföld munkatársai Gönyűn beszéltek olyan helyiekkel, akik ismerték a férfit és a meggyilkolt nőt is. A beszámolók szerint a két ember kapcsolata hullámzó volt: időnként együtt voltak, máskor külön éltek. Egyikük úgy fogalmazott, hogy „se veled, se nélküled” kapcsolatban álltak.

Az utóbbi időben már nem alkottak egy párt, szakítottak. A nő Likócson élhetett, és a helyiek szerint elképzelhető, hogy a tragédia napján is ott találkoztak.

A feltételezett elkövető Gönyűn nőtt fel, szülei is a településen éltek, ezért sokan régről ismerték. A Kisalföldnek nyilatkozó helyiek szerint autószerelőként dolgozott, de több ügyfele is összeveszett vele. Egyikük arról beszélt, hogy korábban számos autó állt az udvarán, majd ezek egyik napról a másikra eltűntek.

A helyiek állítása szerint a férfinak korábban a hatóságokkal is meggyűlt a baja, és börtönben is ült. Ezeket az információkat a lapnak nyilatkozó környékbeliek mondták el, a büntetőügyeiről és azok részleteiről azonban a beszámoló nem közölt hivatalos adatokat.

Haragosai is lehettek a körözött férfinak

A lapnak nyilatkozók közül többen úgy vélték, hogy a férfinak voltak haragosai. Egy helyi lakos arról beszélt, hogy a hétköznapokban nem feltétlenül látszott rajta bármi szokatlan, ugyanakkor akadtak olyan konfliktusai, amelyekről a településen is tudtak.

Egyik ismerőse állítólag korábban olyan kijelentést hallott tőle, amely miatt attól tartott, hogy valakinek baja eshet. A helyiek a tragédia után azt is találgatták, hogyan juthatott fegyverhez a férfi, és többen attól tartottak, hogy újabb áldozata lehet az ügynek.

A gyilkosság körülményeiről és a lövések számáról a helyiek is beszéltek, ezek az információk azonban egyelőre nem tekinthetők hivatalosan megerősített tényeknek.