Hajtóvadászat indult Győr környékén a likócsi gyilkosság gyanúsítottja után. A rendőrség egy 53 éves gönyűi férfit keres, miután kedden egy nő holttestét találták meg Győr külterületén. A hatóságokhoz lövésekről érkezett bejelentés, a helyszínre kiérkező rendőrök pedig már csak az áldozat holttestét találták meg.

Likócsi gyilkosság: terrorelhárítók is keresik a gyanúsítottat Forrás: Kisalföld

Az RTL Híradó információi szerint a nő élettársát keresik, akinél fegyver is lehet. A kutatásban a Terrorelhárítási Központ munkatársai is részt vesznek.

Gönyűn is keresték a feltételezett elkövetőt

A Kisalföld korábbi helyszíni riportja szerint a rendőrök Gönyűn átvizsgálták a feltételezett elkövető otthonát, valamint a szülei házát is, de nem találták meg a férfit. A lap munkatársai helyiekkel is beszéltek, akik elmondták: a férfit és az áldozatot is sokan ismerték a településen.

A beszámolók szerint a pár kapcsolata viharos volt, időnként együtt éltek, máskor szakítottak. A helyiek úgy tudták, hogy az utóbbi időben már nem alkottak egy párt. A nő Likócson élhetett, és elképzelhető, hogy a tragédia napján ott találkoztak.

A Kisalföldnek nyilatkozó gönyűiek szerint a férfi autószerelőként dolgozott, és korábban több ügyfelével is konfliktusba került. A helyiek azt is állították, hogy voltak haragosai, és korábban börtönben is ült. Ezek a beszámolók egyelőre nem minősülnek hivatalosan megerősített információnak.

Fegyver lehet a körözött férfinél

A helyiek a tragédia után attól tartottak, hogy a férfinél fegyver van, és újabb áldozata is lehet az ügynek. Az RTL Híradó értesülése szerint is fegyver lehet a keresett férfinél, ezért a hatóságok fokozott óvatossággal folytatják a kutatást.

A rendőrség körözést adott ki az 53 éves gönyűi férfi ellen. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, ne próbálja meg feltartóztatni, hanem értesítse a rendőrséget.