Kéregetőtől loptak a győri aluljáróban, majd jött a nem várt fordulat - videó

Egy társával együtt támadt rá egy földön ülő férfira egy tolvaj a győri aluljáróban. A sértett elé kihelyezett pohárban hatezer forint volt, amikor a gyanúsított társa felrúgta azt, majd a szétszóródott összeget felszedték. A menekülő elkövetőt azonban a sértett utolérte – derül ki a Győri Járási Ügyészség közleményéből.

Koldust loptak meg egy győri aluljáróban / Fotó: Illusztráció/123RF (Képünk illusztráció)

Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki a gyanú szerint 2025. szeptember 25-én társával együtt kifosztotta a győri aluljáróban ülő személyt.

Felrúgták a pénzgyűjtő poharat és ellopták a tartalmát

A két férfi odalépett a földön ülőhöz, aki maga elé egy poharat helyezett, ebbe gyűjtötte az adományokat.

A pohárban összesen hatezer forint volt.

A vádirat szerint a másik férfi felrúgta az edényt, a bankjegyek és érmék pedig szétszóródtak a kövezeten. A vádlott összeszedte a földre hullott összeget, majd a társával együtt távozni akart.

A sértett férfi azonban utánuk futott, majd dulakodás alakult ki közöttük, melynek során négyezer forint visszakerült a tulajdonosához.

A gyanúsított ellen további vagyon elleni bűncselekmények miatt is vádat emeltek. Az ügyészség több rendbeli lopás vétségével vádolja, és úgy látja, hogy a cselekményeket rendszeres haszonszerzésre törekedve, üzletszerűen követte el.

A biztonsági kamera mindent rögzített

A győri aluljáró kamerája felvette a történteket. A társ felelősségét az elkövetési érték miatt szabálysértési eljárásban vizsgálták. A járási ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki, valamint rendelje el a pártfogó felügyeletét.