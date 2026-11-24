14 éves fiú lopott el egy kisbuszt egy telephelyről Ongán, majd megállt Taktaszadán, ott vették üldözőbe a rendőrök, akik aztán Szerencsen kapták el. Mielőtt elfogták, a fiatal két parkoló autót is összetört. Az életkora miatt visszavitték abba a nevelőintézetbe, ahol él, de a gyerek azóta többször is megszökött és már más problémák is akadtak vele.

Komoly kár keletkezett a lopott kisbuszban

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Autót lopott és betörést is elkövetett

A TV2 Híradója úgy értesült, hogy a fiú kedden reggel még egy ongai boltba is betört. Az autólopás ügyében a Miskolci Rendőrkapitányság folytat eljárást. Mint kiderült, a járművet szombaton vitte el, majd vasárnap balesetezett vele. Az ongaiak szerint a fiút meg kellene büntetni, a hatóságok azonban tehetetlenek, főként, hogy a fiú a javítóintézetből rendre megszökik.

A hírek szerint a fiatal egy olyan szerencsi család autóját is összetörte, ahol a szülők gyereke beteg, őssejtterápiára jár, ezért az Ongán élők gyűjtést szerveznek, de a lopott buszban is többmillió forintos kár keletkezett.