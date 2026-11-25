Krisztina sok évvel ezelőtt szakított párjával, akitől egy gyermeke született. A gönyűi családjától akkor Győrbe költözött. Albérletbe. A nő később megismerkedett egy férfivel, Józseffel. Az ismerősök elmondása szerint a kapcsolatuk amolyan se veled, se nélküled jellegű volt. Rengeteget vitatkoztak, mégis ragaszkodtak egymáshoz. Krisztina szerettei hiába igyekeztek a nőt lebeszélni a férfiről.

Itt lőtte le gyilkosa Krisztinát Fotó: Police.hu

Tegnap, 2026. november 24-én Krisztina Győr külterületén találkozott Józseffel. A felek ismét vitatkozni kezdtek, végül a férfi elővette fegyverét és lelőtte párját. A rendőrség tevékenységirányító központját azonnal értesítették. Az egyenruhások mellett a mentősök is hamar a helyszínre értek, de Krisztinán már nem lehetett segíteni.

A rendőrség emberölés gyanúja miatt kiadta az elfogatóparancsot Fülöp József Attila ellen. Tegnap a TEK emberei kivonultak a gönyűi gázához, de a felszólításukra nem ment ki. Némi várakozás után az ingatlanba behatoltak, ám a gyanúsított nem tartózkodott otthon. Jelenleg szökésben van.

József lőtte le Krisztinát?

Az Origo elérte Krisztina volt párjának édesapját, aki ha szűkszavúan is, de röviden hajlandó volt megszólalni:

A tragédiáról még semmit sem tudunk. Krisztináról semmi rosszat nem mondhatok, hiszen a különválás után is jó kapcsolatot ápolt velünk és a fiammal is

– mondta a férfi megrendülten.

A gönyűiek megrökönyödve fogadták az emberölés hírét.

Ez a mocsok állítólag elvette egy rendes nő, egy értékes családanya életét. Remélem, elkapják és a legszigorúbb büntetést szabják ki rá

– mondta az egyik helyi az Origónak.

József számára egyébként minden adott volt a boldog élethez. Nemrég unokája is született. A férfi ismerősei szerint az sem kizárható, hogy József már végzett magával.

A rendőrség a nyomozás érdekeire való tekintettel az üggyel kapcsolatban egyelőre nem ad bővebb tájékoztatást.