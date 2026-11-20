Lövöldözés volt egy székesfehérvári buszmegállóban november 18-án délután. A rendőrök mindössze öt perc alatt a helyszínre értek, ahol elfogtak egy 36 éves férfit, akinél gáz- és riasztófegyvert találtak.

Lövöldözés volt Székesfehérváron - Fotó: Fejér megyei rendőrség

A rendőrségre november 18-án a délutáni órákban érkezett bejelentés arról, hogy Székesfehérváron, a Jancsár közben egy férfi lövést adott le.

A járőrök a bejelentést követően öt percen belül megérkeztek a helyszínre, ahol egy buszmegállóban intézkedés alá vontak egy 36 éves helyi lakost.

A férfi ruházatának átvizsgálásakor egy gáz- és riasztófegyvert találtak. Kiderült, hogy nem rendelkezett a fegyver közterületi viseléséhez szükséges engedéllyel.

A rendőrök előállították a férfit a Székesfehérvári Rendőrkapitányságra, ahol garázdaság bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt hallgatták ki. A fegyvert lefoglalták.

A férfi a kihallgatás során beismerő vallomást tett

– közölte a Fejér vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Lövöldözés Óbudán

Ahogy az Origo beszámolt róla október 19-én, egy közlekedési vita durvult el szombaton Budapesten. A szóváltás után egy gázpisztoly is előkerült, a rendőrök még aznap este elfogták a fenyegetőző 35 éves férfit.