Botrányt okozott két ittas zenész egy 2023. december 16-i jótékonysági rendezvényen. A Fővárosi Törvényszék közlése szerint a fellépők szóváltásba keveredtek a biztonsági őrökkel, majd mindketten több lövést adtak le a levegőbe gáz-riasztófegyverükkel. A lövöldözés miatt felfegyverkezve elkövetett garázdaságért álltak bíróság elé.

Ittas zenészek gáz-riasztófegyverrel lőttek a levegőbe egy jótékonysági rendezvényen (illusztráció) Fotó: TUNG DUONG / Pexels

Lövöldözés egy jótékonysági eseményen

A zenészek beismerték tettüket, és lemondtak a tárgyalásról.

Egyiküket egy év két hónap börtönre és egy év közügyektől eltiltásra, társát egy év, két év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélték.

Az elsőrendű vádlott ellen egy másik ügyben súlyos testi sértés miatt is vádat emeltek. A vád szerint 2024 februárjában szitkozódva követett egy számára ismeretlen társaságot, majd két embert megütött. Egyikük elesett és elvesztette az eszméletét. Az egyik sértett nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A döntés nem jogerős, mivel a vádlottak és védőik enyhítésért fellebbeztek. Az ügyészség eljárása másodfokon folytatódik.

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