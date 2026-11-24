Mint ismert, a „lúgos doki”-ügy a budapesti Nyírő Gyula Kórház korábbi orvos-igazgatója, Bene Krisztián ellen indult eljárás, valamint az áldozat, Renner Erika nyilvános kiállása körül bontakozott ki. 2013 márciusában, szakításuk után a férfi bejutott Renner Erika lakásába, elkábította, megkötözte, majd lúgos kémhatású, maró folyadékot öntött a nemi szervére és a combjára, végül a nyomok eltüntetésére felgyújtotta a lakást. A rendőri nyomozás sokáig akadozott, számos kritikát kapott a sértett és jogi képviselői részéről, a gyanúsított letartóztatására pedig 2014 tavaszán került sor. A bíróság a büntetőperben – amely során feltárultak a súlyos testi-lelki sérülések és a hosszas műtétsorozat – bűnösnek találta a vádlottat, és jogerősen 11 év fegyházra, valamint közügyektől eltiltásra ítélte. A verdikt arányossága és a jogi minősítés komoly vitát váltott ki, míg a kártérítési igények rávilágítottak az áldozatok elhúzódó jogi és anyagi megpróbáltatásaira. Renner Erika ritka nyíltsággal beszélt a történtekről, amivel fókuszba helyezte a nők elleni erőszakot, az áldozathibáztatást és a hatóságok áldozatbarát működésének hiányosságait. A fő elkövető elítélése után is érték újabb zaklatások, amelyek további eljárásokat és újabb megterhelést hoztak számára.

Renner Erika Fotó: Hatlaczki Balazs

Erika a zaklatója, R. László ellen feljelentést tett, az ügyben pedig ma tartanak előkészítő ülést a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A kóros elmeállapotú férfi jelenleg kezelés alatt áll az Igazságügyi Elmegyógyító és Megfigyelő Intézetben (IEMI), ezért a férfit onnan állították elő a bíróságra, kéz- és lábbilincsben. A férfit emberölés előkészületével vádolják.

R. László, a zaklatással vádolt férfi Fotó: Hatlaczki Balázs

Az ülés előtti este a sértett az Origónak részletesen beszélt a kálváriájáról és arról, hogyan éli meg, hogy Lászlóval valószínűleg újra találkozni fog.

– Ez a férfi eljárt a lúgos ügy tárgyalásaira, és a fejébe vette, hogy Bene Krisztiánt valószínűleg ártatlanul vádolják, illetve ítélték el. R. ezért engem hibáztatott – mondta Erika. A feltételezett zaklató sem baráti, sem orvos-páciensi, sem pedig rokoni kapcsolatban nem állt Benével. Később mégis megkereste a családját, konkrétabban az orvos apját, majd elkérte tőle az iratokat, az aktákat. Erika szerint ezt követően az ügy a férfi rögeszméjévé vált, ez pedig elindított egy eszkalációs folyamatot.