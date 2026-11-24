Mint ismert, a „lúgos doki”-ügy a budapesti Nyírő Gyula Kórház korábbi orvos-igazgatója, Bene Krisztián ellen indult eljárás, valamint az áldozat, Renner Erika nyilvános kiállása körül bontakozott ki. 2013 márciusában, szakításuk után a férfi bejutott Renner Erika lakásába, elkábította, megkötözte, majd lúgos kémhatású, maró folyadékot öntött a nemi szervére és a combjára, végül a nyomok eltüntetésére felgyújtotta a lakást. A rendőri nyomozás sokáig akadozott, számos kritikát kapott a sértett és jogi képviselői részéről, a gyanúsított letartóztatására pedig 2014 tavaszán került sor. A bíróság a büntetőperben – amely során feltárultak a súlyos testi-lelki sérülések és a hosszas műtétsorozat – bűnösnek találta a vádlottat, és jogerősen 11 év fegyházra, valamint közügyektől eltiltásra ítélte. A verdikt arányossága és a jogi minősítés komoly vitát váltott ki, míg a kártérítési igények rávilágítottak az áldozatok elhúzódó jogi és anyagi megpróbáltatásaira. Renner Erika ritka nyíltsággal beszélt a történtekről, amivel fókuszba helyezte a nők elleni erőszakot, az áldozathibáztatást és a hatóságok áldozatbarát működésének hiányosságait. A fő elkövető elítélése után is érték újabb zaklatások, amelyek további eljárásokat és újabb megterhelést hoztak számára.
Erika a zaklatója, R. László ellen feljelentést tett, az ügyben pedig ma tartanak előkészítő ülést a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A kóros elmeállapotú férfi jelenleg kezelés alatt áll az Igazságügyi Elmegyógyító és Megfigyelő Intézetben (IEMI), ezért a férfit onnan állították elő a bíróságra, kéz- és lábbilincsben. A férfit emberölés előkészületével vádolják.
Az ülés előtti este a sértett az Origónak részletesen beszélt a kálváriájáról és arról, hogyan éli meg, hogy Lászlóval valószínűleg újra találkozni fog.
– Ez a férfi eljárt a lúgos ügy tárgyalásaira, és a fejébe vette, hogy Bene Krisztiánt valószínűleg ártatlanul vádolják, illetve ítélték el. R. ezért engem hibáztatott – mondta Erika. A feltételezett zaklató sem baráti, sem orvos-páciensi, sem pedig rokoni kapcsolatban nem állt Benével. Később mégis megkereste a családját, konkrétabban az orvos apját, majd elkérte tőle az iratokat, az aktákat. Erika szerint ezt követően az ügy a férfi rögeszméjévé vált, ez pedig elindított egy eszkalációs folyamatot.
– Először csak emaileket írt nekem, aztán az ügyészt is felhívta telefonon, majd egy blogot is vezetett. Ezután elkezdett telefonon zaklatni. Én folyamatosan följelentettem. A zaklatásért hol nyomozás indult, hol megszüntették az eljárást. Az ügyész megfenyegetése miatt később elvitte a TEK és elítélték, a mi ügyünket azonban – arra hivatkozva, hogy nem beszámítható – megszüntették. Ezzel az egész még mindig nem ért véget, ugyanis eljutott lakásomhoz és plakátokat ragasztgatott a környékünkön, majd majd felcsöngetett, és azt mondta, hogy legközelebb végez velem. Ez a hét és fél éves zaklatásnak a folyománya, ami a hatóság szeme láttára zajlott – mondta a sértett, aki a saját megfogalmazása szerint a zaklatójától annyira fél, mint amennyire az ügyész.
–Ez egy paranoid skizofrén ember, de nem tudom, hogy mire képes. Egy bizonytalan személyiség. Szakvélemény is készült róla – szögezte le Renner Erika, aki tegnap este még nem tudta, hogy R-t személyesen előállítják a bíróságon, vagy pedig csak távmeghallgatás formájában lesz jelen.
– Már egyszer lettem egy brutális bűncselekmény áldozata, és nem szeretnék még egyszer azzá válni. Elszomorít, hogy a hatóság nem tette a dolgát, amikor szükségem lett volna rá. Konkrétan megvárták, amíg az otthonomhoz jött. Az „amíg vér nem folyik”– elvet követték – vélekedett a zaklatottak jogaiért harcoló nő. Hogy R. honnan szedte, hogy Bene Krisztián ártatlan? Erika ezt nem tudhatja.
– Kitalálta. Nem biztos benne, de azt akarja, hogy Bene büntetőügyét tárgyalják újra, ennek érdekében pedig konteó-elméleteket gyárt. Ő különben több olyan üggyel is foglalkozott, melyekben nőket bántalmaztak, és persze Fanni-ügybe is. Saját magát igazságosztónak nevezte – tudatta Erika, majd azt is megemlítette, hogy egy alkalommal a bíróságon R. konkrétan rátámadt, kihasználva, hogy a teremben nem tartózkodott őr. A nő feljelentést tett és távoltartást kért. A férfit elmegyógyintézetbe szállították, de onnan átkerült a Nyírő Gyula Kórházba. Onnan aztán kiengedték.
– A zaklatóm letartóztatását megszüntették, de amikor előtte bezárták, hatályon kívül helyezték a távoltartást, amit nem érvényesítettek újra a kiengedésekor. Ezt kihasználva újra megközelített – elevenítette fel a borzalmakat Erika.
Az IEMI jellemzője, hogy elképzelhető, hogy a kényszergyógykezeltet élete végéig bent tartják, de az sem kizárt, hogy hosszabb-rövidebb idő után gyógyulttá nyilvánítják és kiengedik.
– A tárgyalóterembe ne kelljen félni egy áldozatnak, és egy volt áldozatnak. Azzal a lelkülettel megyek, hogy újra bíznom kell abban, hogy a hatóságok, akik már egyszer elárultak, felébredtek és ezúttal komolyan veszik az ügyet – reménykedik Erika.
A lúgos doki egy év múlva mindenképpen szabadul
Bene elviekben legkésőbb jövő novemberben szabadul. Akkor tölti le a büntetését. Az érintettet a legutóbbi meghallgatáson a büntetés-végrehajtási bíró nem engedte szabadon, vagyis elutasította a feltételes szabadságra bocsátását. Az ügyét a továbbiakban háromhavonta előveszik.
A kérdésre, hogy tart-e az orvos bosszújától, Erika így felelt:
– Attól tartok, hogy a rendszer megint nem védi meg az áldozatokat!