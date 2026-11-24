Szakadt külsejű, meggyötört idős férfi látszatát keltő őrizetest vezettek a BVOP alkalmazottai végig a Pesti Központi Kerületi Bíróság folyosóján kéz- és lábbilincsben. Ő az az R. László, aki a feltételezések szerint életveszélyesen megfenyegette a lúgos orvos áldozatát, Renner Erikát. Az ügyészség a körülmények értékelése után emberölés előkészületével látta indokoltnak megvádolni. Az ügyben ma tartották meg az előkészítő ülést.

A lúgos doki áldozatának feltételezett zaklatója ártatlannak vallja magát Fotó: Hatlaczki Balázs

R. László közölte, hogy a vádakat megértette és vallomást kíván tenni. A férfi határozottan tagadta, hogy bárkit is életveszélyesen megfenyegetett volna, de azt beismerte, hogy elment Erika lakásához, ahova fel is csengetett kaputelefonon. A nővel akkor nem sikerült beszélnie, csak Erika élettársával. Erről az esetről az ülés után a sértett nő így beszélt az Origónak:

Azt tudom visszaidézni, hogy amikor a kanapén ültem, csörgött a kaputelefon, azt kérdezte az élettársam, hogy várunk-e valakit, mondtam, hogy nem. Ő felvette a kaputelefont, és hallottam, hogy valakinek mondja, hogy „igen, tényleg, akkor gyere, beengedlek”.

Ezután rám nézett, és azt mondta, hogy itt van R., és azt mondta, hogy „kinyír, megöl”. Ennyi volt a sztori, csak pár másodpercig tartott.

A mintegy negyedórás vallomásában R. László kitért rá, hogy elmeorvos is megvizsgálta, és nem érti, hogy az egyik szakvélemény készítője minek alapján tartja őt autistának. A bíró a vádlottat többször figyelmeztette, hogy a lúgos-ügyről kell beszélnie, ő azonban ragaszkodott volna hozzá, hogy kifejtse, miért tartotta Bene Krisztián elítélését megalapozatlannak.

Nem tudtam biztosan, hogy az orvos ártatlan, de kételyeim voltak a bűnösségét illetően. Ezért éreztem úgy, hogy az igazságért ki kell állnom. Ezért indítottam a blogomat is, amiben részletesen foglalkoztam az üggyel

– magyarázta R. László. Az idős férfi a monológja előadása közben megszomjazott. Az őt kísérő egyik börtöndolgozó nyújtotta át neki a kólás flakonban hozott vizet. Kiderült, hogy a bilincse miatt nem tudott inni belőle, ezért a bíró engedélyezte a kényszerítő eszköz eltávolítását. A férfi ezután remegő kézzel emelte szájához a szomjoltót.