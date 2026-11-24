Szakadt külsejű, meggyötört idős férfi látszatát keltő őrizetest vezettek a BVOP alkalmazottai végig a Pesti Központi Kerületi Bíróság folyosóján kéz- és lábbilincsben. Ő az az R. László, aki a feltételezések szerint életveszélyesen megfenyegette a lúgos orvos áldozatát, Renner Erikát. Az ügyészség a körülmények értékelése után emberölés előkészületével látta indokoltnak megvádolni. Az ügyben ma tartották meg az előkészítő ülést.
R. László közölte, hogy a vádakat megértette és vallomást kíván tenni. A férfi határozottan tagadta, hogy bárkit is életveszélyesen megfenyegetett volna, de azt beismerte, hogy elment Erika lakásához, ahova fel is csengetett kaputelefonon. A nővel akkor nem sikerült beszélnie, csak Erika élettársával. Erről az esetről az ülés után a sértett nő így beszélt az Origónak:
Azt tudom visszaidézni, hogy amikor a kanapén ültem, csörgött a kaputelefon, azt kérdezte az élettársam, hogy várunk-e valakit, mondtam, hogy nem. Ő felvette a kaputelefont, és hallottam, hogy valakinek mondja, hogy „igen, tényleg, akkor gyere, beengedlek”.
Ezután rám nézett, és azt mondta, hogy itt van R., és azt mondta, hogy „kinyír, megöl”. Ennyi volt a sztori, csak pár másodpercig tartott.
A mintegy negyedórás vallomásában R. László kitért rá, hogy elmeorvos is megvizsgálta, és nem érti, hogy az egyik szakvélemény készítője minek alapján tartja őt autistának. A bíró a vádlottat többször figyelmeztette, hogy a lúgos-ügyről kell beszélnie, ő azonban ragaszkodott volna hozzá, hogy kifejtse, miért tartotta Bene Krisztián elítélését megalapozatlannak.
Nem tudtam biztosan, hogy az orvos ártatlan, de kételyeim voltak a bűnösségét illetően. Ezért éreztem úgy, hogy az igazságért ki kell állnom. Ezért indítottam a blogomat is, amiben részletesen foglalkoztam az üggyel
– magyarázta R. László. Az idős férfi a monológja előadása közben megszomjazott. Az őt kísérő egyik börtöndolgozó nyújtotta át neki a kólás flakonban hozott vizet. Kiderült, hogy a bilincse miatt nem tudott inni belőle, ezért a bíró engedélyezte a kényszerítő eszköz eltávolítását. A férfi ezután remegő kézzel emelte szájához a szomjoltót.
Az ügyész a férfire letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Mivel a bűncselekmény elkövetését a vádlott tagadta, az előkészítő ülésen nem születhetett ítélet, az ügyben tehát tárgyalást kell tartani. Az első határnap 2027 januárjára esik. Egyelőre kérdéses azonban a férfi beszámíthatósága. Igazoltan paranoid skizofréniában szenved, de a szakértők szerint az állapota nem olyan súlyos, hogy az alapot adjon a beszámíthatatlanság megállapítására. Jelenleg az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kezelik.
A lúgos orvos áldozatának kálváriája nem ért véget
Renner Erika szeretné már a borzalmakat maga mögött tudni.
– Vártam, hogy az ügy lezáruljon, mert már 10 éve járok bíróságra. Sejtettem, hogy a vádlott a cselekményét tagadni fogja, hiszen egy beteg emberről beszélünk. Már arra készülök, hogy megint tanúként fognak kihallgatni -mondta Renner Erika.
A kérdésre, hogy tart-e attól, hogy a férfit kiengedik a zárt intézményből, kijelentette, attól fél, hogy az áldozatok manapság nincsenek biztonságban Magyarországon.
– Én mindent megtettem, és eljártam a rendőrségi kihallgatásokra, jeleztem a folyamatos eszkalálódást. Egy zaklatás az mindig egy bűncselekmény folyamata, az eleje és a közepe, a vége pedig mindig súlyos bűncselekmény, és ezt tudták, és most megint az történt, hogy megvárták, amíg ez a tipikus, amíg vér nem folyik, és szerencsém volt, hogy nem történt nagyobb baj. Úgyhogy gyakorlatilag ettől félek, hogy a rendszer nem véd meg minket, így most már az isztambuli egyezmény ratifikálójának a kapujában.