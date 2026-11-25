Teherautónak ütközött egy autót szállító tréler szerda délelőtt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Óbarok térségében, a sztráda 42-es kilométerénél – közölte a katasztrófavédelem.

Műszaki mentés miatt torlódik a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán (A kép illusztráció)

Fotó: MW

Az ütközés következtében egy ember beszorult a trélerbe. A bicskei önkormányzati és önkéntes tűzoltók feszítőhengerrel és roncsvágóval kezdték meg a műszaki mentést.

A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett.

Hét kilométeres torlódás alakult ki az M1-es autópályán

Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset miatt hét kilométeres torlódás alakult ki a főváros felé vezető oldalon.

Azt javasolják az autósoknak, hogy aki teheti, az 56-os kilométernél, Tatabányánál térjen le az autópályáról, és az 1-es főúton folytassa útját.

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