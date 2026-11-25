Két jármű ütközött össze szerda délelőtt Óbarok térségében. Az M1-es autópályán történt balesethez mentőhelikoptert is riasztottak, az Útinform kerülőutat javasol az autósoknak.
Teherautónak ütközött egy autót szállító tréler szerda délelőtt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Óbarok térségében, a sztráda 42-es kilométerénél – közölte a katasztrófavédelem.
Az ütközés következtében egy ember beszorult a trélerbe. A bicskei önkormányzati és önkéntes tűzoltók feszítőhengerrel és roncsvágóval kezdték meg a műszaki mentést.
A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett.
Hét kilométeres torlódás alakult ki az M1-es autópályán
Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset miatt hét kilométeres torlódás alakult ki a főváros felé vezető oldalon.
Azt javasolják az autósoknak, hogy aki teheti, az 56-os kilométernél, Tatabányánál térjen le az autópályáról, és az 1-es főúton folytassa útját.
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