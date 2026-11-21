Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy kamion az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tata térségében, a 69-es kilométernél szombatra virradó éjszaka – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Az M1-es autópálya 69-es kilométerénél gyulladt ki a kamion

Fotó: MediaWorks

A tájékoztatás szerint a jármű alumínium alkatrészeket szállított. A helyszínre a komáromi és a tatabányai tűzoltókat riasztották, akik több víz- és habsugárral oltották el a lángokat.

Lezárták az M1-es autópálya érintett szakaszát

A tűzoltók az oltást követően megkezdték az utómunkálatokat. Visszahűtötték a kamion felhevült részeit, hőkamerával átvizsgálták a járművet, valamint megbontották az összeégett rakományt.

A tűz keletkezésének okáról és esetleges sérültekről a katasztrófavédelem nem adott tájékoztatást.