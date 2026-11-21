Kigyulladt egy alumínium alkatrészeket szállító kamion szombatra virradó éjszaka Tatánál. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a jármű teljes terjedelmében égett, a tűzoltás idejére az érintett útszakaszt lezárták.
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy kamion az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tata térségében, a 69-es kilométernél szombatra virradó éjszaka – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A tájékoztatás szerint a jármű alumínium alkatrészeket szállított. A helyszínre a komáromi és a tatabányai tűzoltókat riasztották, akik több víz- és habsugárral oltották el a lángokat.
Lezárták az M1-es autópálya érintett szakaszát
A tűzoltók az oltást követően megkezdték az utómunkálatokat. Visszahűtötték a kamion felhevült részeit, hőkamerával átvizsgálták a járművet, valamint megbontották az összeégett rakományt.
A tűz keletkezésének okáról és esetleges sérültekről a katasztrófavédelem nem adott tájékoztatást.