Megszüntette a Miskolci Törvényszék az augusztusi, tizenkét halálos áldozatot követelő M3-as buszbaleset gyanúsítottjának letartóztatását. A lengyel buszsofőrt december 18-ig bűnügyi felügyelet alá helyezték.
A Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa a védelem fellebbezése nyomán változtatta meg a korábbi bírósági döntést. A törvényszék megállapította, hogy bár továbbra is fennáll a szökés és az elrejtőzés veszélye, a gyanúsított magyarországi lakhatása és megélhetése időközben biztosítottá vált.
A bíróság szerint ezek a körülmények olyan mértékben csökkentik a szökés és az elrejtőzés kockázatát, hogy a férfi jelenléte az eljárás során enyhébb kényszerintézkedéssel is biztosítható.
A lengyel sofőr ezért december 18-ig bűnügyi felügyelet alatt áll. A férfi tartózkodási helyét elektronikus eszközzel ellenőrzik.
Mi történt az M3-as buszbaleset során?
A halálos baleset augusztus 16-án történt az M3-as autópályán. A lengyel turistabusz egy medjugorjei zarándokútról tartott hazafelé, amikor letért az úttestről, majd az árokba borult.
A járművön két sofőr és 57 utas tartózkodott. A megalapozott gyanú szerint a buszt vezető Robert M. elaludt, a jármű pedig a leállósávon keresztül elhagyta az úttestet, és a rézsűs területen az oldalára borult.
A tragédiában tizenkét ember vesztette életét, közülük többen a kórházba szállításukat követően haltak meg. További három ember életveszélyes, húszan pedig súlyos sérüléseket szenvedtek.
A magyar hatóságok a sofőrt előállították, majd letartóztatták. Ellene halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult nyomozás.
Miért engedték ki a lengyel buszsofőrt?
A Miskolci Járásbíróság eredetileg a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás veszélyeztetésének kockázata miatt rendelte el a férfi letartóztatását szeptember 18-ig.
A kényszerintézkedést szeptember közepén további három hónappal, december 18-ig meghosszabbították. A döntés ellen a sofőr védője fellebbezett.
A másodfokon eljáró Miskolci Törvényszék végül úgy ítélte meg, hogy a gyanúsított magyarországi életkörülményeinek rendeződése miatt már nem indokolt a letartóztatás fenntartása.
A bíróság ezért a letartóztatást megszüntette, és helyette bűnügyi felügyeletet rendelt el.
Lengyelországban is eljárás folyik az M3-as buszbaleset miatt
A magyarországi nyomozással párhuzamosan Lengyelországban is büntetőeljárás indult a tragédia ügyében.
A lengyel igazságügyi miniszter augusztus 31-én kezdeményezte, hogy az ügyet Lengyelországban tárgyalják. A lengyel bíróság október 30-án elrendelte a sofőr kiadatását követő, harmincnapos őrizetbe vételét.
A krosnói kerületi ügyészség most európai elfogatóparancs kiadását kérte a bíróságtól. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy Robert M.-et Lengyelországba szállíthassák, és ott állíthassák bíróság elé.
Az európai elfogatóparancs kiadásáról egyelőre nem született ismertetett döntés.