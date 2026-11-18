Megszüntette a Miskolci Törvényszék az augusztusi, tizenkét halálos áldozatot követelő M3-as buszbaleset gyanúsítottjának letartóztatását. A lengyel buszsofőrt december 18-ig bűnügyi felügyelet alá helyezték.

Az M3-as buszbaleset 2026. augusztus 16-án történt, a tragédiában tizenkét ember vesztette életét

Fotó: Heol.hu

A Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa a védelem fellebbezése nyomán változtatta meg a korábbi bírósági döntést. A törvényszék megállapította, hogy bár továbbra is fennáll a szökés és az elrejtőzés veszélye, a gyanúsított magyarországi lakhatása és megélhetése időközben biztosítottá vált.

A bíróság szerint ezek a körülmények olyan mértékben csökkentik a szökés és az elrejtőzés kockázatát, hogy a férfi jelenléte az eljárás során enyhébb kényszerintézkedéssel is biztosítható.

A lengyel sofőr ezért december 18-ig bűnügyi felügyelet alatt áll. A férfi tartózkodási helyét elektronikus eszközzel ellenőrzik.

Mi történt az M3-as buszbaleset során? A halálos baleset augusztus 16-án történt az M3-as autópályán. A lengyel turistabusz egy medjugorjei zarándokútról tartott hazafelé, amikor letért az úttestről, majd az árokba borult. A járművön két sofőr és 57 utas tartózkodott. A megalapozott gyanú szerint a buszt vezető Robert M. elaludt, a jármű pedig a leállósávon keresztül elhagyta az úttestet, és a rézsűs területen az oldalára borult. A tragédiában tizenkét ember vesztette életét, közülük többen a kórházba szállításukat követően haltak meg. További három ember életveszélyes, húszan pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A magyar hatóságok a sofőrt előállították, majd letartóztatták. Ellene halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult nyomozás.

Miért engedték ki a lengyel buszsofőrt?

A Miskolci Járásbíróság eredetileg a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás veszélyeztetésének kockázata miatt rendelte el a férfi letartóztatását szeptember 18-ig.

A kényszerintézkedést szeptember közepén további három hónappal, december 18-ig meghosszabbították. A döntés ellen a sofőr védője fellebbezett.

A másodfokon eljáró Miskolci Törvényszék végül úgy ítélte meg, hogy a gyanúsított magyarországi életkörülményeinek rendeződése miatt már nem indokolt a letartóztatás fenntartása.

A bíróság ezért a letartóztatást megszüntette, és helyette bűnügyi felügyeletet rendelt el.