Baleset miatt fennakadás alakult ki az M3-as metró közlekedésében Budapesten 2026. november 23-án, hétfő délután. A Deák Ferenc tér és a Göncz Árpád városközpont között pótlóbuszok szállítják az utasokat, az érintett szakaszon a metró jelenleg nem közlekedik – derül kia BKK oldaláról.

M3-as metró: baleset miatt pótlóbuszok járnak a Deák Ferenc tér és a Göncz Árpád városközpont között (illusztráció) Fotó: Balázs Székelyhidi

Baleset miatt áll az M3-as metró

A baleset pontos körülményeiről és a metróközlekedés helyreállításának várható időpontjáról egyelőre nem érkezett részletes tájékoztatás.

Amint újabb információk érkeznek a balesetről és a metróközlekedés helyreállításáról, frissítjük cikkünket.