Baleset zavarta meg a fővárosi közlekedést 2026. november 23-án, hétfő délután. Az M3-as metró a Deák Ferenc tér és a Göncz Árpád városközpont között nem jár, az utasokat pótlóbuszok szállítják.
Baleset miatt fennakadás alakult ki az M3-as metró közlekedésében Budapesten 2026. november 23-án, hétfő délután. A Deák Ferenc tér és a Göncz Árpád városközpont között pótlóbuszok szállítják az utasokat, az érintett szakaszon a metró jelenleg nem közlekedik – derül kia BKK oldaláról.
Baleset miatt áll az M3-as metró
A baleset pontos körülményeiről és a metróközlekedés helyreállításának várható időpontjáról egyelőre nem érkezett részletes tájékoztatás.
Amint újabb információk érkeznek a balesetről és a metróközlekedés helyreállításáról, frissítjük cikkünket.