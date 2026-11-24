Súlyos közlekedési fennakadást okozott három kamion balesete az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmizse között. A karambol miatt a főváros felé vezető oldalt teljesen lezárták.

Egymásba hajtott három kamion az M5-ösön, mentők is érkeztek a helyszínre (a kép illusztráció)

Fotó: MW

Leállt az M5-ös Budapest felé

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a három teherautó a 73-as és 74-es kilométer között ütközött össze. Az egyik jármű fémalkatrészeket, a másik karosszériaelemeket, a harmadik pedig gabonát szállított.

A kamionokban csak a sofőrök utaztak, hozzájuk mentő érkezett.

A kecskeméti hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával dolgoznak a helyszínen, a járműveket pedig áramtalanították.

A baleset miatt a Budapest felé vezető pálya forgalmát megállították, ezért jelentős torlódás alakulhat ki. A Szeged felé tartó oldalon is forgalmi akadályra kell készülni, ugyanis a kamionok az ütközés során átszakították a szalagkorlátot.

A helyszínen jelenleg is zajlik a műszaki mentés.