Súlyos közlekedési fennakadást okozott három kamion balesete az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmizse között. A karambol miatt a főváros felé vezető oldalt teljesen lezárták.
Leállt az M5-ös Budapest felé
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a három teherautó a 73-as és 74-es kilométer között ütközött össze. Az egyik jármű fémalkatrészeket, a másik karosszériaelemeket, a harmadik pedig gabonát szállított.
A kamionokban csak a sofőrök utaztak, hozzájuk mentő érkezett.
A kecskeméti hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával dolgoznak a helyszínen, a járműveket pedig áramtalanították.
A baleset miatt a Budapest felé vezető pálya forgalmát megállították, ezért jelentős torlódás alakulhat ki. A Szeged felé tartó oldalon is forgalmi akadályra kell készülni, ugyanis a kamionok az ütközés során átszakították a szalagkorlátot.
A helyszínen jelenleg is zajlik a műszaki mentés.