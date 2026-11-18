Súlyos baleset miatt hatalmas torlódás alakult ki az M5-ös autópályán, Budapest irányába. Városföld közelében egy kamion és egy kisteherautó ütközött össze, ezért a főváros felé vezető oldalt lezárták. Az Útinform legfrissebb tájékoztatása szerint a forgalom már megindult a belső sávban, de a dugó továbbra is meghaladja az öt kilométert.

Súlyos baleset miatt hatalmas torlódás alakult ki az M5-ös autópályán szerda délután Budapest felé (illusztráció) Fotó: Vémi Zoltán

M5-ös autópálya: baleset miatt több mint 5 kilométeres a dugó

A baleset az autópálya 97-es kilométerénél, Kunszállás térségében történt. A katasztrófavédelem közlése szerint az ütközés következtében egy ember beszorult a tehergépjárműbe, őt a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, majd átadták a mentőknek.

A mentési munkálatok és a forgalomkorlátozás miatt jelentős fennakadások alakultak ki az M5-ös Budapest felé vezető oldalán. Az Útinform azt javasolja, hogy aki teheti, a 102-es kilométernél található Jakabszállás/Kunszállás csomópontban hagyja el az autópályát, így elkerülheti a több kilométeres torlódást.