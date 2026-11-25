Vélhetően macska okozott kisebb tüzet egy nagykanizsai családi házban, a füstöt a hazaérkező gyerekek jelezték a tűzoltóknak - számolt be az esetről a honlapján szerdán a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Bekapcsolta a főzőlapot egy macska Nagykanizsán, majdnem leégett a ház - Fotó: LWZ / Pexels

A Törökvári utcában lévő családi házba két gyerek arra ért haza, hogy a ház füsttel telítődött, ezért hívták a tűzoltókat. A kiérkező egység tagjai a helyszínen azt állapították meg, hogy vélhetően a család macskája indította be a konyhában lévő elektromos főzőlapot, amelyen rajta maradt egy kenyérpirító elektromos vezetéke, és az elfüstölt.

Személyi sérülés nem történt. A tűzoltók átszellőztették a házat.