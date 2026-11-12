Hiába változtatta meg a külsejét, lebukott Európa egyik legkeresettebb magyar szökevénye

Az osztrák rendőrök 2026. november 7-én Grazban elfogták H. Alexet, aki Európa legkeresettebb bűnözőinek listáján is szerepelt. A körözött magyar bűnöző megváltoztatta a külsejét, és eredeti okmányait sem tartotta magánál, a hatóságok mégis azonosították – írja a Police.hu.

Toplistás körözött magyar bűnözőt fogtak el Ausztriában (Illusztráció)

Fotó: Pexels

Körözött magyar bűnözőt fogtal el Ausztriában

A férfit emberölés kísérlete miatt jogerősen hat év szabadságvesztésre ítélte a Fővárosi Törvényszék. A vád szerint 2021 novemberében Budapest IX. kerületében, egy áruház mellett italozott távoli rokonával, amikor összevesztek. A földön ülő férfit fejbe rúgta, majd amikor az eldőlt, többször megtaposta a fejét.

H. Alex nem kezdte meg börtönbüntetését, ezért a Miskolci Törvényszék idén áprilisban körözést adott ki ellene. Szeptemberben európai elfogatóparancsot is kibocsátottak, neve pedig felkerült a magyar top 50-es körözési listára és az Europol Most Wanted oldalára.

Jelenleg Ausztriában van őrizetben, átadási letartóztatásáról később döntenek.

Egy másik magyar férfit is keresnek

Az NNI egy másik körözött magyarról is beszámolt. A 49 éves Varga Gábor ellen a Szegedi Ítélőtábla januárban adott ki elfogatóparancsot. A körözés szerint 2016 és 2021 között legalább tízszer követett el szexuális erőszakot: élettársával fiatal lányokat csalt csanádpalotai otthonukba, italukba kábító hatású szert kevert, és felvételeket készített a bántalmazásukról. A férfi ismeretlen helyen tartózkodik, a hatóságok szerint külföldre távozhatott. Nemzetközi és európai elfogatóparancs is érvényben van ellene. Elfogása esetén akár 15 év börtönre is ítélhetik.