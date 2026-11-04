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mária szobor

Még a temetői szobrot sem kímélték: döbbenetes rongálás történt Székesfehérváron

35 perce
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Egyeseknek már semmi sem szent? Ismeretlenek lefeszítették és elvitték a Mária-szobrot a székesfehérvári temető bejáratánál álló keresztről. A felháborító rongálásról Cser-Palkovics András polgármester is beszámolt 2026. november 4-én.
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mária szoborcser - palkovics andrástemetőszékesfehérvár

Felháborító rongálás történt Székesfehérváron: a Szedreskerti temető bejáratánál álló Mindenki keresztjéről lefeszítették és elvitték a Mária-szobrot. Az eltűnésről lakossági bejelentés érkezett a Városgondnoksághoz – számolt be a FEOL.

Lefeszítették és elvitték a Mária-szobrot a székesfehérvári temető bejáratánál álló keresztről, 20261101 BátonyterenyeGyertyák fénye világította meg a kisterenyei településrész temetőjének sírjait mindenszentek estéjén.Fotó: Vendel Lajos VLNógrád Megyei Hírlap
(Illusztráció, a képen: Gyertyák fénye világította meg a kisterenyei településrész temetőjének sírjait mindenszentek estéjén) Fotó: Vendel Lajos

Lefeszítették a székesfehérvári temető előtti Mária-szobrot

A vandalizmus különösen azért megdöbbentő, mert a kereszt és a szobor alig egy hónapja került vissza a helyére a teljes restaurálás után. Az emlékhely a temetőbe érkezők számára lelki támaszt is jelent.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere közösségi oldalán élesen elítélte a történteket.

Felfoghatatlan, hogy valakiből ennyire hiányozzon a tisztelet a közösségünk értékei, emlékhelyei és a gyászolók iránt. Aki képes egy temetőt megrongálni és meglopni, az a legalapvetőbb emberi és erkölcsi normákat veszi semmibe, ez pedig nem maradhat következmények nélkül.

– fogalmazott a városvezető, aki szerint az ilyen tett nem maradhat következmények nélkül.

Az ügyben már megkezdődött a hatósági eljárás. A Városgondnokság bízik abban, hogy az ellopott Mária-szobor előkerül, és visszakerülhet eredeti helyére. Arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a történtekről, jelezze a rendőrségnek.

 

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