Marihuána alapjául szolgáló kannabisznövényeket találtak a rendőrök egy komlói lakásban november 24-én. Az egyenruhások eredetileg azért keresték fel az ingatlant, mert kora este bejelentést kaptak arról, hogy az egyik háztömbben hangosan hallgatják a zenét – közölte a rendőrség.
A rendőrök azonosították a lakást, amelybe a tulajdonos beengedte őket. Az asztalon azonban kábítószergyanús anyagra figyeltek fel, ezért átvizsgálták az ingatlant.
Marihuána termesztésére utaló eszközöket is találtak
A lakás egyik szobájában egy növénytermesztésre kialakított sátorban összesen kilenc, 140 és 170 centiméter közötti magasságú kannabisznövényt találtak. A nyomozók a termesztéshez használt eszközöket, valamint kábítószergyanús növényi maradványokat is lefoglaltak.
Őrizetbe vették a lakás tulajdonosát
Az ingatlanban tartózkodó két férfit előállították, a droggyorsteszt pedig mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott THC-ra.
Kihallgatásukat követően a lakás 38 éves tulajdonosát őrizetbe vették. Mindkét férfi ellen kábítószer-birtoklás miatt indult büntetőeljárás a Komlói Rendőrkapitányságon.