Marihuána alapjául szolgáló kannabisznövényeket találtak a rendőrök egy komlói lakásban november 24-én. Az egyenruhások eredetileg azért keresték fel az ingatlant, mert kora este bejelentést kaptak arról, hogy az egyik háztömbben hangosan hallgatják a zenét – közölte a rendőrség.

A marihuána termesztésére kialakított sátor a komlói lakás egyik szobájában

Fotó: Police.hu

A rendőrök azonosították a lakást, amelybe a tulajdonos beengedte őket. Az asztalon azonban kábítószergyanús anyagra figyeltek fel, ezért átvizsgálták az ingatlant.

Marihuána termesztésére utaló eszközöket is találtak

A lakás egyik szobájában egy növénytermesztésre kialakított sátorban összesen kilenc, 140 és 170 centiméter közötti magasságú kannabisznövényt találtak. A nyomozók a termesztéshez használt eszközöket, valamint kábítószergyanús növényi maradványokat is lefoglaltak.

A rendőrök által lefoglalt kilenc tő kannabisz

Fotó: Police.hu

Őrizetbe vették a lakás tulajdonosát

Az ingatlanban tartózkodó két férfit előállították, a droggyorsteszt pedig mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott THC-ra.

Kihallgatásukat követően a lakás 38 éves tulajdonosát őrizetbe vették. Mindkét férfi ellen kábítószer-birtoklás miatt indult büntetőeljárás a Komlói Rendőrkapitányságon.