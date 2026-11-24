A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség közleménye szerint a vádlott elhatározta, hogy a mauzóleum fém kapujába áramot vezet, tudva, hogy ezzel több embert megölhet.

A férfi különböző villanyszerelési eszközöket szerzett be, majd 2016. december 7-én éjjel áram alá helyezte a mauzóleum kapuját - Illusztráció

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A férfi a mauzóleum közelében lakott, így voltak információi a környékről és a múzeum őrzéséről. Tudta azt is, hogy az épület fém bejárati kapuja mellett kapcsolószekrényt helyeztek el, amelyből elektromos áram nyerhető.

Elhatározásának megvalósításához különböző villanyszerelési eszközöket szerzett be, majd 2016. december 7-én éjjel – a mauzóleumnál dolgozó őr távozása után – az épület bejáratához ment, ott az általa készített szerkezet végét a kapcsolószekrénybe helyezte, a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, majd elment.

A körjáratáról körülbelül egy óra elteltével visszatérő őr észrevette a szerkezetet, amelyről a veszély elhárítása érdekében lerántotta a kábelt és értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét. A bíróság megállapítása szerint az őr annak köszönhetően nem szenvedett halálos áramütést, hogy aznap vastag talpú, az elektromos árammal szemben magas ellenállású cipőt viselt.

Az áram alatt lévő kapuhoz viszont bárki hozzáérhetett volna, és érintés esetén halálos sérülést szenvedhetett volna.

Elítélték a mauzóleum kapujába áramot vezető férfit

A vádlottról az is kiderült, hogy 2023 februárja és augusztusa között munkáltatója pécsi telephelyéről kerti szerszámokat és gyomirtókat lopott el, majd 2023 novembere és 2024 júniusa között egy másik társaság telephelyéről Zsolnay-porcelánokat vitt el, több mint 1,5 millió forint értékben. A nyomozók később a férfi lakásán kábítószert is találtak.

A férfit első fokon a Pécsi Törvényszék előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete, két rendbeli lopás bűntette és folytatólagosan elkövetett kábítószer birtoklásának vétsége miatt

12 év fegyházra ítélte azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.

A vádlott és védője fellebbezése folytán eljáró táblabíróság az ügyészi indítvánnyal megegyezően, kisebb módosítások mellett, helybenhagyta az elsőfokú döntést. Az ítélet jogerős.