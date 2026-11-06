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bántalmazás

Brutálisan megverte, majd rágyújtotta a házat volt feleségére egy férfi Szabolcsban

2026. november 06. 11:15
Olvasási idő: 4 perc
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Az idős férfinek alkoholproblémái voltak, és rettenetesen féltékeny volt az exfeleségére. Egy nap kegyetlenül megverte, és megpróbálta megölni, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádat emelt ellene.
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bántalmazásgyújtogatásgyilkossági kísérlet

Az idős férfi közös lakásban élt volt feleségével, akire nagyon féltékeny volt. Emellett alkoholproblémái is voltak, amitől agresszívvé vált, és egy nap kegyetlenül megverte volt párját.

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Megverte volt feleségét, majd rágyújtotta a házat
Fotó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség

A brutális eset 2026. március 8-án történt. A volt feleség este ért haza, a férfi pedig ekkor megrúgta őt, majd egy bottal többször nagy erővel megütötte.

Az ütlegelését órákon át folytatta, nem engedte, hogy a nő a földről felkeljen.

A férfi pillanatnyi figyelmetlenségét kihasználva a nő kiszaladt a házból, hogy segítséget kérjen, de a volt férje visszarángatta a házba, és tovább verte.

Megpróbálta megölni és eltüntetni a nyomokat

A férfi később egy kanna benzint locsolt szét mindkét szobában, majd meggyújtotta azért, hogy a házat és feleségét felgyújtsa. A nyomokat is így akarta eltüntetni.

A házban egyedül hagyott nő azonban szerencsére magához tért, és az ablakon keresztül kimenekült az utcára.

A férfi észrevette a menekülését, ezért utána ment, majd egy tonfával és egy kalapáccsal bántalmazta. Mikor már azt hitte, hogy a sértett meghalt, hazaindult, de a lakossági bejelentésre kiérkező rendőr elfogta, a súlyosan sérült nőhöz pedig mentőt hívott.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség a férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletével vádolja, vele szemben fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás az indítványa.

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