Brutálisan megverte, majd rágyújtotta a házat volt feleségére egy férfi Szabolcsban

Az idős férfi közös lakásban élt volt feleségével, akire nagyon féltékeny volt. Emellett alkoholproblémái is voltak, amitől agresszívvé vált, és egy nap kegyetlenül megverte volt párját.

Megverte volt feleségét, majd rágyújtotta a házat

Fotó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség

A brutális eset 2026. március 8-án történt. A volt feleség este ért haza, a férfi pedig ekkor megrúgta őt, majd egy bottal többször nagy erővel megütötte.

Az ütlegelését órákon át folytatta, nem engedte, hogy a nő a földről felkeljen.

A férfi pillanatnyi figyelmetlenségét kihasználva a nő kiszaladt a házból, hogy segítséget kérjen, de a volt férje visszarángatta a házba, és tovább verte.

Megpróbálta megölni és eltüntetni a nyomokat

A férfi később egy kanna benzint locsolt szét mindkét szobában, majd meggyújtotta azért, hogy a házat és feleségét felgyújtsa. A nyomokat is így akarta eltüntetni.

A házban egyedül hagyott nő azonban szerencsére magához tért, és az ablakon keresztül kimenekült az utcára.

A férfi észrevette a menekülését, ezért utána ment, majd egy tonfával és egy kalapáccsal bántalmazta. Mikor már azt hitte, hogy a sértett meghalt, hazaindult, de a lakossági bejelentésre kiérkező rendőr elfogta, a súlyosan sérült nőhöz pedig mentőt hívott.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség a férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletével vádolja, vele szemben fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás az indítványa.

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