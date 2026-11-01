Gyalogosok közé hajtott a menekülő motoros Balatonfüreden

A menekülő motorost azért akarták megállítani az egyenruhások, mert ketten utaztak a járművön – közölte a Veszprém megyei rendőrség a VEOL-lal. A vezető azonban a rendőri jelzésre nem állt meg, hanem felgyorsított és menekülni kezdett.

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A menekülő motoros egy gyalogosokkal teli aluljárón is áthajtott

A rendőrök több utcán keresztül követték. A fiatal közben egy aluljárón is áthajtott, ahol gyalogosok tartózkodtak, ezzel saját maga és utasa mellett másokat is veszélybe sodort.

A motorost végül sikerült megállítani. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a jármű érvényes okmányokkal rendelkezett, és a vezetőnek jogosítványa is volt. A fiatalemberrel szemben az elkövetett szabály- és jogsértések miatt több eljárás indult.

A rendőrség videót is közzétett az üldözésről, és arra figyelmeztetett, hogy senki ne próbálja kivonni magát az intézkedés alól, mert a menekülés az eredeti szabályszegésnél lényegesen súlyosabb következményekkel járhat.