Mesterlövészt riasztottak Budapesten: kigyulladt egy bádoglemezből készült raktár a huszonkettedik kerületben, a Busa utcában.

Mesterlövészt riasztottak Budapesten: tűz ütött ki egy raktárban Fotó: magnific.com

Mesterlövészt riasztottak Budapesten: tűz ütött ki egy raktárban

A tűzhöz több fővárosi hivatásos egységet, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. A rajok vízsugarakkal kezdték oltani.

Az egységek több gázpalackot is kivittek a szabadba, köztük olyanokat is, amelyek korábban felrobbantak. Egy dissous-palack felhevült, ennek ártalmatlanításához mesterlövészt kértek a helyszínre

- tájékoztatott a katasztrófavédelem a budatétényi eseményekről.

