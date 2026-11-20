Tűz ütött ki egy budatétényi raktárban, ahol több gázpalack is felrobbant. Egy felhevült palack ártalmatlanításához mesterlövészt kellett kérni a helyszínre.
Mesterlövészt riasztottak Budapesten: kigyulladt egy bádoglemezből készült raktár a huszonkettedik kerületben, a Busa utcában.
Mesterlövészt riasztottak Budapesten: tűz ütött ki egy raktárban
A tűzhöz több fővárosi hivatásos egységet, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. A rajok vízsugarakkal kezdték oltani.
Az egységek több gázpalackot is kivittek a szabadba, köztük olyanokat is, amelyek korábban felrobbantak. Egy dissous-palack felhevült, ennek ártalmatlanításához mesterlövészt kértek a helyszínre
- tájékoztatott a katasztrófavédelem a budatétényi eseményekről.