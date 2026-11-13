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mesterséges intelligencia

Egy chatbotnak árulta el, hogy gyilkolni akar a Budapesten élő nő: magyar rendőrök csaptak le rá

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Egy 22 éves, Magyarországon tanuló külföldi nő a gyanú szerint késsel akarta megölni egyik ismerősét, majd annak családjára is rátámadt volna. A mesterséges intelligenciával folytatott beszélgetésről az alkalmazást működtető vállalat értesítette az FBI-t, amely azonnal jelezte az ügyet a magyar hatóságoknak.
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mesterséges intelligencianemzeti nyomozó irodafelhasználó

Az FBI november 8-án kereste meg a Nemzeti Nyomozó Iroda Transzatlanti Műveleti Osztályát, miután egy Magyarországhoz köthető felhasználó erőszakos, életellenes kijelentéseket tett egy MI-chatbotnak.

mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligenciával folytatott beszélgetésről az alkalmazást működtető vállalat értesítette az FBI-t.

A beszélgetés megszerzése után a nyomozók azt látták, hogy a felhasználó késsel tervezett rátámadni ismerősére. Az üzenetek szerint a kiszemelt nő nyitott ablakán keresztül akart bejutni az otthonába, majd megcsonkította és megölte volna, továbbá családtagjainak megtámadását is tervezte.

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Az NNI nyomozói a Magyarországra delegált FBI-ügynökökkel együtt kezdték meg a felhasználó azonosítását. Az MI-alkalmazás adatai és a hazánkban élő külföldiek nyilvántartása alapján jutottak el a 22 éves nőhöz, akit november 12-én budapesti albérletében fogtak el.

A házkutatás során lefoglalták mobiltelefonját és számítógépét, az eszközökről pedig elektronikus adatokat mentettek ki.

A nőt emberölés előkészületének gyanúja miatt hallgatták ki. Vallomásában azt mondta, hogy részeg volt az MI-vel folytatott beszélgetés idején, nem emlékszik az üzenetekre, és nem állt szándékában senkit megölni.

Az NNI őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását, az ügyészség azonban a szabadlábra helyezése mellett döntött.

 

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