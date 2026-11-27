Döbbent emberek várakoznak a mezőkövesdi vonatbaleset helyszínén. Mindannyian a három nappal ezelőtt történtekről beszélnek. Tudják, nem ez az első baleset a város történelmében, és vélhetően nem is az utolsó, de Stósz Viviána tragédiája még inkább megérintette a helyieket, illetve az egész országot. A BGE nemzetközi gazdálkodás szakán angol nyelven tanuló lány éppen Budapestről tervezett hazautazni a Bükkábrányban élő szüleihez, amikor leszállt az intercityről és a táskája pántját berántotta a csukódó ajtó.
Viviána képtelen volt kiszabadulni, a gyorsuló szerelvény több száz méteren keresztül vonszolta magával. Az egyetemistának szinte minden nagyobb csontja eltört és rengeteg vért veszített. A mentők életveszélyes állapotban szállították a miskolci kórház intenzív osztályára, az orvosok jelenleg is küzdenek érte.
– Viviána alatt jártam az általános iskolába egy évvel. Egy nagyon kedves lány, ezért most minden ismerősünk szívből szorít a felépüléséről – mondta a megállóban egy fiatal nő, és hozzátette: természetes, hogy aki csak teheti, csatlakozott az országos szinten indított kampányhoz, miután kiderült, hogy Vivinek irányított véradásra van szüksége.
– Jól tudjuk, hogy Viviána vonata a 2-es vágányon állt meg. A baleset nyomait már elmosta a havas eső, de amikor ez a borzalom történt, a sínek mellett mindent elöntött vér. Soha nem láttam még ilyet, és nem is szeretnék. Abba belegondolni sem merek, micsoda kínokat élhetett át szegény fiatal lány, miközben a vonat maga mellett húzta – teszi hozzá.
A mezőkövesdi vonatbaleset áldozatáért még küzdenek az orvosok
Az Origo csütörtök este járt a helyszínen. Akkor az állomástól messze még javában dolgoztak a pályamunkások. Ugyan hivatalos tájékoztatást nem adhattak, de annyit elmondtak, hogy a baleset miatt akadt tennivalójuk, mert egy váltó is meghibásodott.
Információink szerint Viviána Volán busszal ment volna tovább Mezőkövesről Bükkábrányba. A faluba, ahol boldog éveket élt a szüleivel, miután Siófokról odaköltöztek. Az 1600-as lélekszámú településen mindenki ismeri a családot.
– Éva, Viviána édesanyja az én lányomat is tanította. Egy kiváló pedagógus. Azt tudom, hogy jól bánik a gyerekekkel, ezért biztos vagyok benne, hogy nagyszerű anya is – mondta egy helybéli.
Szerettük volna megkérdezni Stószékat, tehetünk-e értük valamit azon kívül, hogy minap közzétettük a véradásra való felhívásukat. Csengetésünkre Gábor, a lány édesapja jött a kapuhoz.
– Nem tudunk másban reménykedni, csak az imában. Bízunk Isten irgalmában – mondta a férfi.
A miskolci kórház intenzív osztályán napok óta mindent megtesznek a lány felépülése érdekében. Viviána állapota válságos. Sikerült beszélnünk a kórház egyik ápolójával, akit mélyen megérintett a nő sorsa.
– Egy rendkívül szimpatikus családról van szó, és egy fiatal nőről. Az biztos, hogy mint minden más betegért, érte is mindent megteszünk. Nagyon reméljük, hogy meg tudjuk menteni – mondta tömören.
Viviánának irányított véradásra van szüksége.
Neve: Stósz Viviána Lilla
Taj száma: 127316970
Kórház: Megyei Kórház Miskolc
Traumatológiai intenzív osztály
Az Országgyűlésben is foglalkoztak a történtekkel
A Parlamentben a Fidesz Vitézy Dávid közlekedési miniszter és Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató rendkívüli meghallatását kezdeményezte a Közlekedési és Beruházási Bizottságban. Az ülésen azonban sem Vitézy Dávid, sem Hegyi Zsolt nem jelent meg, Petricsné Kácsor Andrea a testület tiszás elnöke pedig elzárkózott attól, hogy napirendre vegyék a kérdést. Nagy Bálint, a bizottság fideszes alelnöke nem tartja korrektnek, hogy egy ilyen tragédia után mindenki hárítja a felelősséget. "Szégyellhetik magukat!" – jelentette ki. Hozzátette: a szakbizottságnak az lenne a feladata, hogy megvizsgálja a vasúti közlekedés biztonságának helyzetét és az érintett szakmai vezetés felelősségét.