Döbbent emberek várakoznak a mezőkövesdi vonatbaleset helyszínén. Mindannyian a három nappal ezelőtt történtekről beszélnek. Tudják, nem ez az első baleset a város történelmében, és vélhetően nem is az utolsó, de Stósz Viviána tragédiája még inkább megérintette a helyieket, illetve az egész országot. A BGE nemzetközi gazdálkodás szakán angol nyelven tanuló lány éppen Budapestről tervezett hazautazni a Bükkábrányban élő szüleihez, amikor leszállt az intercityről és a táskája pántját berántotta a csukódó ajtó.

A mezőkövesdi vonatbalesetben egy 18 éves lány sérült meg

Fotó: Origo

Viviána képtelen volt kiszabadulni, a gyorsuló szerelvény több száz méteren keresztül vonszolta magával. Az egyetemistának szinte minden nagyobb csontja eltört és rengeteg vért veszített. A mentők életveszélyes állapotban szállították a miskolci kórház intenzív osztályára, az orvosok jelenleg is küzdenek érte.

Stósz Viviána

Fotó: Olvasói

– Viviána alatt jártam az általános iskolába egy évvel. Egy nagyon kedves lány, ezért most minden ismerősünk szívből szorít a felépüléséről – mondta a megállóban egy fiatal nő, és hozzátette: természetes, hogy aki csak teheti, csatlakozott az országos szinten indított kampányhoz, miután kiderült, hogy Vivinek irányított véradásra van szüksége.

Mezőkövesd, vasútállomás. Itt történt a szörnyű tragédia

Fotó: Origo

– Jól tudjuk, hogy Viviána vonata a 2-es vágányon állt meg. A baleset nyomait már elmosta a havas eső, de amikor ez a borzalom történt, a sínek mellett mindent elöntött vér. Soha nem láttam még ilyet, és nem is szeretnék. Abba belegondolni sem merek, micsoda kínokat élhetett át szegény fiatal lány, miközben a vonat maga mellett húzta – teszi hozzá.

A mezőkövesdi vonatbaleset áldozatáért még küzdenek az orvosok

Az Origo csütörtök este járt a helyszínen. Akkor az állomástól messze még javában dolgoztak a pályamunkások. Ugyan hivatalos tájékoztatást nem adhattak, de annyit elmondtak, hogy a baleset miatt akadt tennivalójuk, mert egy váltó is meghibásodott.

Ebbe a kórházba szállították a fiatal lányt

Fotó: Origo

Információink szerint Viviána Volán busszal ment volna tovább Mezőkövesről Bükkábrányba. A faluba, ahol boldog éveket élt a szüleivel, miután Siófokról odaköltöztek. Az 1600-as lélekszámú településen mindenki ismeri a családot.