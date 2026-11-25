A mezőkövesdi vonatbaleset sérültje egy 21 éves lány, aki Budapesten tanult, és éppen a szüleihez tartott. A Hernád-Zemplén InterCity az állomásról kihajtva több mint száz méteren keresztül húzta magával a fiatal nőt, akit súlyos sérülésekkel szállítottak a miskolci kórházba.
A Blikk információi szerint a lány nem Mezőkövesden él, így egyelőre nem tudni, miért akart leszállni az állomáson. Szülei már várták haza, amikor azonban nem érkezett meg, megpróbálták telefonon elérni, de nem jártak sikerrel.
Megszólalt a rendőrség a mezőkövesdi vonatbaleset kapcsán
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a fiatal nő éppen leszállni készült a vonatról, amikor a szerelvény ajtaja odazárta a táskáját és a kabátját.
A Blikk értesülései szerint két MÁV-alkalmazott sietett a sérült segítségére, és nyomókötéssel próbálták csillapítani a vérzést. A lány egyik közeli ismerőse arról beszélt a lapnak, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a fiatal mindkét lábát elveszíti. Erről azonban hivatalos orvosi tájékoztatás egyelőre nem áll rendelkezésre.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Több biztonsági rendszer is védi az utasokat
A Blikknek nyilatkozó, neve elhallgatását kérő mozdonyvezető elmondta, hogy az automata ajtókkal felszerelt vasúti kocsikon három biztonsági elem is szolgálja az utasok védelmét:
- a lépcsőbe épített kapcsoló,
- az ajtó alsó részén elhelyezett fotocella,
- az ajtó élébe épített nyomásérzékelő.
Ezek feladata, hogy akadály érzékelése esetén megakadályozzák az ajtó bezáródását, illetve visszanyissák azt. A mozdonyvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a modern mozdonyokat kamerákkal szerelik fel, sötétben nehéz lehet kivenni a felvételeken látható részleteket. A Blikk a MÁV-ot is megkereste a történtekkel kapcsolatban, a vasúttársaság válasza azonban a cikk megjelenéséig nem érkezett meg.
Jelentős fennakadásokat okozott a baleset
Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a keddi baleset miatt átmenetileg leállt a vonatközlekedés Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között.
A helyszínelés idején több járat közlekedését is átszervezték, az érintett InterCity Miskolc és Sátoraljaújhely felé tartó utasait pedig egy későbbi vonatra szállították át.