A mezőkövesdi vonatbaleset sérültje egy 21 éves lány, aki Budapesten tanult, és éppen a szüleihez tartott. A Hernád-Zemplén InterCity az állomásról kihajtva több mint száz méteren keresztül húzta magával a fiatal nőt, akit súlyos sérülésekkel szállítottak a miskolci kórházba.

A mezőkövesdi vonatbaleset körülményeit a rendőrség vizsgálja

Fotó: Mezőkövesd Képekben/Facebook

A Blikk információi szerint a lány nem Mezőkövesden él, így egyelőre nem tudni, miért akart leszállni az állomáson. Szülei már várták haza, amikor azonban nem érkezett meg, megpróbálták telefonon elérni, de nem jártak sikerrel.

Megszólalt a rendőrség a mezőkövesdi vonatbaleset kapcsán A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a fiatal nő éppen leszállni készült a vonatról, amikor a szerelvény ajtaja odazárta a táskáját és a kabátját. A Blikk értesülései szerint két MÁV-alkalmazott sietett a sérült segítségére, és nyomókötéssel próbálták csillapítani a vérzést. A lány egyik közeli ismerőse arról beszélt a lapnak, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a fiatal mindkét lábát elveszíti. Erről azonban hivatalos orvosi tájékoztatás egyelőre nem áll rendelkezésre. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Több biztonsági rendszer is védi az utasokat

A Blikknek nyilatkozó, neve elhallgatását kérő mozdonyvezető elmondta, hogy az automata ajtókkal felszerelt vasúti kocsikon három biztonsági elem is szolgálja az utasok védelmét:

a lépcsőbe épített kapcsoló,

az ajtó alsó részén elhelyezett fotocella,

az ajtó élébe épített nyomásérzékelő.

Ezek feladata, hogy akadály érzékelése esetén megakadályozzák az ajtó bezáródását, illetve visszanyissák azt. A mozdonyvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a modern mozdonyokat kamerákkal szerelik fel, sötétben nehéz lehet kivenni a felvételeken látható részleteket. A Blikk a MÁV-ot is megkereste a történtekkel kapcsolatban, a vasúttársaság válasza azonban a cikk megjelenéséig nem érkezett meg.