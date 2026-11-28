Mint azt megírtuk, az orvosok megfeszített küzdelme ellenére elhunyt a mezőkövesdi vonatbaleset áldozata. A 18 éves Viviána halála után a mezőkövesdi rendőrkapitányságtól a megyei főkapitányságra kerül át a vonatbaleset ügyének nyomozása.

Mezőkövesdi vonatbaleset: Viviána tragikus balesetének körülményeit továbbra is vizsgálják.

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Mezőkövesdi vonatbaleset: szakértőket is bevonnak a vizsgálatba

A rendőrség a Blikkel tudatta: a vizsgálat menete nem változik, további szakértőket vonnak be, kamerafelvételeket elemeznek, és újabb tanúkat is keresnek. A rendőrség tájékoztatása szerint a hatáskör a mezőkövesdi rendőrkapitányságé volt, a nyomozást is ők rendelték el, majd az elsődleges nyomozati cselekményeket a helyi rendőrök a vármegyei főkapitányság munkatársaival közösen végezték el. Viviána halála miatt az ügy átkerül a megyei főkapitányságra, de a nyomozás folyamatában nem lesz változás. A hatóságok az ügyben már bevontak szakértőket, és további szakemberek bevonását is tervezik.

A nyomozók kamerafelvételeket foglaltak le, de továbbra is keresik a szemtanúkat.

A tragédia körülményei

November 24-én a mezőkövesdi vonatállomáson Viviána épp a szüleihez tartott hazafelé. Leszállt a Hernád-Zemplén Intercityről, a vonat ajtaja azonban rácsukódott a táskája pántjára, a karja pedig beakadt a pántba. A vonat személyzete mindezt nem vette észre, a szerelvény pedig elindult. Az IC több száz méteren keresztül vonszolta magával a fiatal lányt, aki végül a sínek közé esett.

A vonat utasai jelezték a bajt, ezt követően állította meg a helyi forgalomirányítás a vonatot. A mozdonyvezető és a jegyvizsgáló azonnal keresni kezdte az elsodort lányt, akit végül a szemből érkező vonat vezetője látott meg a síneken. A vasutas, aki állítólag egy korábbi idegenlégiós volt, végig próbált segíteni: szorítókötésekkel csillapította a vérzést, közben igyekezett megnyugtatni a sérültet, és megvárta vele a mentőket. Sajnos pénteken, november 27-én kora délután megérkezett az a hír a kórházból, amitől mindenki rettegett: a mindössze 18 éves Viviána meghalt.

