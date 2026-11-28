A térfigyelő kamerákon egy meztelen férfit szúrt ki egy mogyoródi biztonsági őr november 20-án késő este. A ruhátlan alak betört a telephely raktárépületébe, majd felforgatta az egyik irodát.

A meztelen férfihez mentőt riasztottak / Fotó: Mediaworks

Ez lett a meztelen férfi sorsa

A férfi a raktárépület több ablakát is betörte, az egyik irodában pedig a falakban, a bútorokban és még egy televízióban is kárt tett. A biztonsági őr a helyszínre sietett és végül egy nyitott teherautóban találta meg a hívatlan vendéget.

A helyszínre érkező kistarcsai rendőrök intézkedés alá vonták a zavartan viselkedő férfit, aki elmondta, hogy előző nap kristályt fogyasztott. Állapotára tekintettel a rendőrök mentőt hívtak hozzá, akik kórházba szállították - írja a Pest megyei rendőrség.