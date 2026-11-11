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migráns

Egy magyar határ menti tanya padlásán bujkált 33 migráns – lecsaptak a rendőrök

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Összesen 46 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök november 10-én Magyarországon, további öt ember illegális belépését pedig megakadályozták. A migránsok közül 33-an egy ásotthalmi tanya padlásán rejtőzködtek, ahol a határrendészek és a határvadászok találtak rájuk. Az országos ellenőrzések során embercsempészés gyanúja miatt is indult büntetőeljárás.
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migránsÁsotthalomrendőrségmagyar határ

A rendőrök 33 migránst találtak egy ásotthalmi tanya padlásán november 10-én – számolt be az esetről az Ásotthalmi Hírmondó közösségi oldalán. A határrendészeti kirendeltség munkatársai és a határvadászok felderítették, majd feltartóztatták a tanyán bujkáló embereket.

Migránsok bujkáltak egy ásotthalmi tanya padlásán,
Migránsok bujkáltak egy ásotthalmi tanya padlásán
Fotó: Ásotthalmi Hírmondó/Facebook

A beszámoló szerint az Ásotthalmi Mezőőrség a feltartóztatott személyek őrzésében nyújtott segítséget a hatóságoknak.

A migránsok feltartóztatása mellett embercsempészet miatt is eljárás indult

A rendőrség országos határrendészeti összesítője szerint november 10-én 0 és 24 óra között összesen 46 határsértőt tartóztattak fel Magyarországon, további öt ember illegális belépését pedig megakadályozták.

Csongrád-Csanád megyében, Szeged, Röszke és Ásotthalom külterületén olyan személyeket tartóztattak fel, akik afgán állampolgárnak vallották magukat. Az érintettek sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták hitelt érdemlően igazolni.

A rendőrség közlése szerint Bács-Kiskun megyében is intézkedtek a hatóságok. Baján november 10-én, 2 óra 34 perckor egy magyar rendszámú személygépkocsit ellenőriztek, amelyet egy 21 éves pakisztáni férfi vezetett.

A járműben nyolc, magát afgán állampolgárnak valló személy utazott. Mivel magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni, a rendőrök feltartóztatták őket. A gépkocsi vezetőjével szemben embercsempészés miatt indult büntetőeljárás.

 

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