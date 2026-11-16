Magyarország jelenlegi és volt miniszterelnökének meggyilkolásával fenyegetőzött egy férfi

Letartóztattak egy férfit, aki egy kocsmában felejtett pénztárca miatt fordult a rendőrséghez, majd súlyos fenyegetésekbe kezdett. A Budapest Környéki Törvényszék hétfői tájékoztatása szerint a gyanúsított Magyarország jelenlegi és volt miniszterelnökének életét is megfenyegette, valamint több rendőrkapitányság ellen is támadást helyezett kilátásba.

Kocsmában felejtette a pénztárcáját egy férfi. Miután nem ígértek azonnali segítséget, bombatámadással és miniszterelnökök megölésével fenyegetőzött

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Miniszterelnökök és rendőrkapitányságok elleni támadással fenyegetőzött

A férfi 2026. november 14-én, szombaton hívta a segélyhívót, miután egy kocsmában hagyta a pénztárcáját. Mivel a diszpécser nem ígért neki azonnali rendőri intézkedést, a bejelentő azzal fenyegetőzött, hogy fegyverrel támad a kiérkező rendőrökre.

A gyanúsított ezután a váci, a keszthelyi és több budapesti rendőrkapitányság felrobbantását is kilátásba helyezte, valamint Magyarország jelenlegi és korábbi miniszterelnökének meggyilkolásával fenyegetőzött.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt indított eljárást ellene. A Budakörnyéki Járásbíróság a bűncselekmény súlyára és a kiszabható büntetés mértékére tekintettel egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A bíróság szerint fennáll a veszélye annak, hogy a férfi megszökne vagy elrejtőzne, illetve újabb bűncselekményt követne el. A döntést az ügyész, a gyanúsított és védője is tudomásul vette, így a végzés végrehajtható.

Bombafenyegetések Magyarországon

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, 2026 októberében országszerte több mint 70 magyarországi iskolát érintett bombafenyegetés. Az oktatási intézményekbe küldött fenyegető e-mailekben azt állították, hogy az épületekben robbanószerkezeteket helyeztek el. Az üzenetek több magyarországi szerkesztőséghez is eljutottak.

Riasztottak egy magyar Gripent, bombafenyegetés miatt szakította meg útját egy utasszállító

Bombafenyegetés miatt szakította meg útját egy Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járat, amely a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kért leszállási engedélyt. A fenyegetés miatt a NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el, a Magyar Honvédség pedig azonnal intézkedett, és riasztották az egyik magyar Gripent.