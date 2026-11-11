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személyautó

Nagy sebességgel csapódott egy autó a furgonba Miskolcon, többen megsérültek

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Furgon és személyautó ütközött össze szerda reggel Miskolcon, az Andor utcában. A polgármester tájékoztatása szerint a balesetben a Miskolci Városgazda öt munkatársa megsérült, egyikük súlyosabban.
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személyautómiskolci városgazdabaleset

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a miskolci hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is dolgoznak a helyszínen. A miskolci baleset által érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

miskolci baleset
Rosszul lehetett a sofőr: öt ember sérült meg a miskolci balesetben. Fotó: Szabó Imre

Öt ember megsérült a miskolci balesetben

Tóth-Szántai József polgármester a Facebook-oldalán azt írta, hogy a Miskolci Városgazda dolgozói éppen favágási munkálatokat végeztek, amikor egy nagy sebességgel érkező személyautó beleütközött a járművükbe.

A városvezető közlése szerint a személyautó vezetője vélhetően rosszul lett. A balesetben az eddigi információk alapján öt városgazdálkodási dolgozó sérült meg, egyikük súlyosabban.

A polgármester jelezte, hogy a társaság ügyvezetőjével együtt a helyszínre indul.

 

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