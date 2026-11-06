Kazánházba költöztette, és kényszermunkára fogta albérlőjét egy férfi Szegeden

Elítéltek egy férfit, aki munkára kényszerítette az albérlőjét; a vádlottat a Szegedi Törvényszék jogerősen két év, négy évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta pénteken – tájékoztotta a bíróság sajtóirodája.
Kihasználta és munkára fogta
Az albérlő tavaly költözött a vádlott Csongrád-Csanád megyei tanyájára, egy idő után viszont nem tudta fizetni a bérleti díjat. A vádlott kihasználva, hogy a sértettnek nem volt hova mennie, beköltöztette őt az ingatlan kazánházába.
A méltatlan körülmények között élő sértettnek ezt követően a tanyán lévő állatokat kellett gondoznia, illetve más, ház körüli munkákat elvégeznie.
A vádlott nem fizetett az elvégzett munkával arányban álló bért a sértettnek.
A törvényszék bíróság elé állítás keretében emberkereskedelem és kényszermunka bűntettében mondta ki bűnösnek a férfi.
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