Életét vesztette egy 62 éves nagymama, akit elgázolt egy teherautó, miközben kétéves unokája életét mentette meg. Barbara Barganskát november 23-án, nem sokkal délelőtt 10 óra után ütötte el egy teherautó az angliai Trowbridge egyik jelzőlámpás kereszteződésénél. A nagymama halálos sérüléseket szenvedett, unokája azonban súlyos sérülések nélkül megúszta a balesetet.

Unokája életét mentette meg a halálra gázolt nagymama Fotó: Unsplash

Unokája életét mentette meg a halálra gázolt nagymama

A gyászoló család megható szavakkal emlékezett meg Barbaráról, aki szerettei szerint rendkívül gondoskodó és önzetlen ember volt.

Elvesztése olyan űrt hagyott a családunkban, amelyet senki más nem tölthet be

– fogalmaztak.

Megmentetted az unokád életét, és már soha nem lesz lehetőségünk megköszönni neked ezt a rendkívüli bátorságról tanúskodó tettet. Arról azonban gondoskodni fogunk, hogy tudja, mennyire szeretted őt. Mindig te leszel a mi hősünk.

A wiltshire-i rendőrség megerősítette, hogy a teherautó sofőrjét, egy 58 éves cardiffi férfit gondatlan vezetéssel okozott halál gyanújával őrizetbe vették. Azóta szabadlábra helyezték, a nyomozás azonban továbbra is folyamatban van.

A család köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatásukról biztosították őket, és arra kért mindenkit, hogy egy-egy kedves gesztussal tisztelegjen Barbara emléke előtt.

Soha nem tudhatjuk, mikor adódik utoljára lehetőségünk arra, hogy elmondjuk valakinek, mennyire szeretjük. Örökké a szívünkben és a gondolatainkban élsz majd

– idézte a család búcsúját a Mirror.