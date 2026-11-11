Videó: részegen ült autóba, egy húszéves fiatal halálát okozta Nyíregyházán

Tragikus kimenetelű balesetet okozott Nyíregyházán egy 34 éves férfi, aki részegen ült volán mögé, majd amikor elvesztette uralmát a járműve felett a csúszós úton, letarolt egy kerítést, ezt követően pedig több mint 120 kilométeres sebességgel belehajtott egy benzinkút parkolójában várakozó kocsiba hétfő hajnalban.

Letarolta a parkoló autót a részeg ámokfutó Nyíregyházán. A vétlen kocsiban ketten ültek, egyikük szörnyethalt az ütközés következtében

Fotó: TV2

A parkoló autóban két fiatal férfi ült: épp ettek és beszélgettek, amikor az ámokfutó beléjük csapódott. A vétlen kocsi vezetőülésén ülő férfi még a helyszínen életét vesztette.

"Az ütközés ereje akkora volt, hogy a két gépjármű a benzinkút területén több tíz métert sodródott a kútfejek irányába. A közlekedési baleset következtében a szabályosan parkoló kocsi vezetőülésében ülő 20 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, míg utasa súlyosan sérült" - árulta el Borsodi-Buss Emese, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője a TV2 Híradójának.

Az ámokfutót, aki egy tuningolt Golffal száguldotzott, a baleset következtében pedig mindössze könnyebben sérült, végül letartóztatták.

Videós beszámoló a halálos kimenetelű nyíregyházi ámokfutásról: