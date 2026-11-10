Megszólalt Orbán Áron ügyvédje: „Érthetetlen, mi indokolta az őrizetbe vételt”

Mint arról korábban beszámoltunk, az NNI és az NVVH hétfőn nagyszabású akciót hajtotta végre, amelynek során négy személyt: egy élettársi kapcsolatban élő párt és két feltételezett bűntársukat vettek bűnügyi őrizetbe, és kezdeményezték a letartóztatásukat is. Schalkház Éva Edit, Orbán Áron ügyvédje az Indexnek nyilatkozva kifejtette: számára teljesen érthetetlen, hogy mi indokolta a tegnapi nap folyamán lezajlott, látványos elfogási akciót. A jogi képviselő hangsúlyozta, hogy védence – akit felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel, valamint embercsempészéssel gyanúsítanak – korábban is együttműködő volt, és a hatóságok rendelkezésére állt.

Védőügyvédje szerint érthetetlen, mi indokolta a hétfői akciót, és Orbán Áron őrizetbe vételének sincs alapja (Fotó: Fidesz.hu)

Erről beszélt Orbán Áron védőügyvédje

Schalkház Éva Edit kiemelte, hogy Orbán Viktor testvére már hetekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal (NVVH). Nemcsak az összes elérhetőségét adta meg a hatóságnak, hanem pontos tájékoztatást adott arról is, hogy milyen időszakokban hol tartózkodik.

Orbán Áron – az együttműködés jegyében – jelezte azt is, hogy a lakásában és a cége székhelyén milyen iratok és egyéb tárgyak találhatók, amelyek egy esetleges házkutatás vagy vizsgálat során fontosak lehetnek. Ezenfelül azt is megígérte, hogy az idézésre önként megjelenik.

Éppen ezek miatt tartotta teljesen feleslegesnek és érthetetlennek a jogi képviselő a hétfői napon lezajlott drasztikus, látványos intézkedést, amely során a TEK is megjelent egy fótligeti ingatlannál.

Schalkház Éva Edit megerősítette, hogy Orbán Áron hivatalosan panasszal élt mind a gyanúsítás, mind pedig az őrizetbe vétele ellen.

A jogi képviselő rámutatott, hogy míg az őrizetbe vételt a Nemzeti Nyomozó Iroda hajtotta végre, védencét mindkét hatóság, az NNI és az NVVH is kihallgatta. A védő kifejezetten vitatta az NVVH hatáskörét ebben az ügyben, mivel szerinte a hivatal által vizsgált eljárás semmilyen közvagyont nem érint, így kérdéses, mire alapozzák az eljárásukat.

Az ügyvéd hangsúlyozta: a kihallgatások során ismertetett gyanúsításoknak a volt miniszterelnökhöz semmi közük nincs, Orbán Viktor neve semmilyen formában nem merült fel az eljárásban.

Az Origo további kérdéseket is megfogalmazott, amelyeket írásban juttattunk el Orbán Áron védőjének. Amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.