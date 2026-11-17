A Pécsi Ítélőtábla jogerősen egy év két hónap börtönbüntetésre ítélt egy férfit, aki 2025-ben több videófelvételen is Orbán Viktor megölésével fenyegetőzött. A bíróság emberölés előkészülete miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat. A büntetés végrehajtását két év két hónap próbaidőre felfüggesztették.

Orbán Viktor megölésével fenyegetőzött egy férfi a TikTokon, az ügyben jogerős ítélet született

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A táblabíróság keddi közleménye szerint a férfi 2025 júniusában az édesapja tulajdonában lévő, de általa használt mobiltelefonnal készített videókat. Az egyik felvételen a volt miniszterelnök megölését helyezte kilátásba, majd egy másik videóban megismételte fenyegetését.

A felvételeket saját TikTok-profilján nyilvánosan közzétette. A rendőrség azt követően intézkedett vele szemben, hogy egy állampolgár meglátta a videókat, és bejelentést tett.

A nyilvánosságra hozott felvételeken kívül a férfi további videókat is készített, amelyekben szintén Orbán Viktor megöléséről beszélt, illetve másokat is erre buzdított.

Az ügyben első fokon a Szekszárdi Törvényszék hozott ítéletet. A férfit emberölés előkészülete miatt egy év kilenc hónap börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását két év két hónap próbaidőre felfüggesztették.

A bíróság emellett több magatartási szabályt is előírt számára. A vádlottnak távol kellett tartania magát a sértettől, tartózkodnia kellett a hasonló közösségi médiás megnyilvánulásoktól, és kizárólag a saját tulajdonában lévő telefonján keresztül használhatta az internetet.

Enyhítették a férfi büntetését

Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla az eredetileg kiszabott egy év kilenc hónapos börtönbüntetést egy év két hónapra enyhítette. A két év két hónapos próbaidő ugyanakkor változatlan maradt.

A bíróság a vádlott internetes tevékenységére vonatkozó szabályokat is módosította. Az új rendelkezés szerint a férfi a próbaidő alatt egyáltalán nem tölthet fel nyilvánosan hozzáférhető tartalmat az internetre.

A döntés jogerős, így a férfinak nem kell börtönbe vonulnia, amennyiben a felfüggesztett büntetés végrehajtását később nem rendelik el.