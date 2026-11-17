A Pécsi Ítélőtábla jogerősen egy év két hónap börtönbüntetésre ítélt egy férfit, aki 2025-ben több videófelvételen is Orbán Viktor megölésével fenyegetőzött. A bíróság emberölés előkészülete miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat. A büntetés végrehajtását két év két hónap próbaidőre felfüggesztették.
A táblabíróság keddi közleménye szerint a férfi 2025 júniusában az édesapja tulajdonában lévő, de általa használt mobiltelefonnal készített videókat. Az egyik felvételen a volt miniszterelnök megölését helyezte kilátásba, majd egy másik videóban megismételte fenyegetését.
A felvételeket saját TikTok-profilján nyilvánosan közzétette. A rendőrség azt követően intézkedett vele szemben, hogy egy állampolgár meglátta a videókat, és bejelentést tett.
A nyilvánosságra hozott felvételeken kívül a férfi további videókat is készített, amelyekben szintén Orbán Viktor megöléséről beszélt, illetve másokat is erre buzdított.
Az ügyben első fokon a Szekszárdi Törvényszék hozott ítéletet. A férfit emberölés előkészülete miatt egy év kilenc hónap börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását két év két hónap próbaidőre felfüggesztették.
A bíróság emellett több magatartási szabályt is előírt számára. A vádlottnak távol kellett tartania magát a sértettől, tartózkodnia kellett a hasonló közösségi médiás megnyilvánulásoktól, és kizárólag a saját tulajdonában lévő telefonján keresztül használhatta az internetet.
Enyhítették a férfi büntetését
Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla az eredetileg kiszabott egy év kilenc hónapos börtönbüntetést egy év két hónapra enyhítette. A két év két hónapos próbaidő ugyanakkor változatlan maradt.
A bíróság a vádlott internetes tevékenységére vonatkozó szabályokat is módosította. Az új rendelkezés szerint a férfi a próbaidő alatt egyáltalán nem tölthet fel nyilvánosan hozzáférhető tartalmat az internetre.
A döntés jogerős, így a férfinak nem kell börtönbe vonulnia, amennyiben a felfüggesztett büntetés végrehajtását később nem rendelik el.
Orbán Viktor és Magyar Péter megölésével is fenyegetőzött egy férfi
Az Origo korábban arról számolt be, hogy egy férfi Magyarország jelenlegi és volt miniszterelnökének meggyilkolásával, valamint több rendőrkapitányság felrobbantásával fenyegetőzött. A gyanúsított november 14-én azért hívta a segélyhívót, mert egy kocsmában felejtette a pénztárcáját. Miután nem ígértek neki azonnali rendőri intézkedést, fenyegetőzni kezdett. A férfi ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt indult eljárás, a bíróság pedig egy hónapra elrendelte a letartóztatását.