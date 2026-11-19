A vádirat szerint az óvodavezető négy éven keresztül vezette egy Füzesabonyhoz közeli település óvodáját. A Heves Megyei Főügyészség közlése alapján több alkalommal is elfogadhatatlan büntetést alkalmazott kisgyermekekkel szemben.

Bíróság elé áll az óvodavezető. Fotó: Szabó Imre / Délmagyarország DM

Vádat emeltek az óvodavezető ellen

A vád szerint 2025-ben szappan és víz keverékét itatta meg egy sajátos nevelési igényű óvodással, miután a kisfiú a figyelmeztetések ellenére folyékony szappant nyomott társai poharába. Egy másik alkalommal vizet öntött a gyermek fejére, mert nem akarta megenni az ebédet.

Az óvodavezető 2026-ban egy öt év körüli kislányt büntetésből átvitt a kiscsoportba, és közölte vele, hogy rossz viselkedése miatt nem vehet részt egy programon. Amikor a gyermek át akarta cserélni az alsóneműjét, a nő a vád szerint megtiltotta a dajkáknak, hogy tiszta fehérneműt adjanak neki, a levetett alsóneműt pedig feldobta egy öltözőszekrény tetejére.

Egy dajka később megtalálta az egyedül, alsóruházat nélkül síró kislányt, és visszaadta neki a fehérneműt. A vádlott azonban ismét levetkőztette a gyermeket, akinek alsónemű nélkül kellett a folyosón maradnia, miközben társai kicsúfolták.

A járási ügyészség próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. Azt is kérte, hogy a bíróság meghatározott időre tiltsa el a vádlottat minden olyan foglalkozástól és tevékenységtől, amelyben tizennyolc év alatti személyek nevelését, felügyeletét, gondozását vagy gyógykezelését végezné.