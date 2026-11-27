Egy osztrák férfi egy méregdrága Porsche Panamerával akart belépni Magyarországra, ám a röszkei határátkelőnél gyorsan kiderült, hogy nem stimmel valami. Az ellenőrzés során ugyanis fény derült arra, hogy a luxusautót körözik – írja a Délmagyar.

Röszkén bukott le a 20 milliós Porsche

Fotó: Polyák Attila / Illusztráció/MW

Az Interpol nyilvántartásában is szerepelt a határon fennakadt Porsche

A férfi november 24-én jelentkezett belépésre egy Porsche Panamera 4S-sel.

Az adattári ellenőrzés során kiderült, hogy a szlovén honosságú járművet a szlovén hatóságok körözik, ráadásul az Interpol rendszerében is szerepel.

A mintegy 20 millió forint értékű autót a rendőrök lefoglalták, majd a Szegedi Rendőrkapitányság intézkedett az ügyben. A férfi így hiába érkezett a méregdrága Porschéval a határhoz, azzal már nem folytathatta az útját.