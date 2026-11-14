Elölről kezdhetik Portik Tamás ügyét? A védő súlyos szabálytalanságokat kifogásol

A Portik-ügy körüli jogi viták nem csillapodnak. Szikinger István, Portik Tamás védője a Kúria előtt zajló eljárások hátteréről nyilatkozva kifejtette: álláspontjuk szerint a bíróság súlyos eljárási hibát ejtett, amikor a vádlottat még távkapcsolattal sem engedte részt venni a tárgyalásokon, holott ezt kifejezetten kérte.

Portik Tamás fordulatra számít Fotó: Bors

A védelem egyik központi érve az ügyek összegubancolódása és a korábbi eljárási döntések következetlensége. Mint kiderült, a Fővárosi Törvényszék az eljárás során arra hivatkozva nem állíttatta elő Portik Tamást, hogy az adott cselekvések „nem érintik az adott részt”. A bíróság azzal az indokkal tárgyalhatta együtt a Portik-féle perújítási ügyet egy másik, sima vád alapján indult eljárással, hogy azok a Fenyő-féle üggyel elválaszthatatlanul összefüggnek.

Az akkori legfőbb ügyész álláspontja szerint a két ügyet nem lett volna szabad együtt tárgyalni. Ezzel szemben a Kúria korábban úgy foglalt állást, hogy az ügyek annyira szorosan összefüggnek, hogy csak együttesen tárgyalhatók.

– Ha viszont az ügyek együtt tárgyalhatók, akkor az egyik terheltet nem lehet letiltani a részvételről – mutatott rá a logikai ellentmondásra a védő, hozzátéve, hogy a bírói gyakorlat ezen a ponton komoly aggályokat vet fel.

Portik Tamás ügyében fordulat várható?

Az ügyvéd most arra számít, hogy a Kúria helyt ad a benyújtott felülvizsgálati indítványnak. A jogi álláspont egyértelmű: olyan személy távollétében tartották meg a tárgyalást, akinek a részvétele kötelező lett volna, ez pedig abszolút hatályon kívül helyezési oknak minősül. Amennyiben a Kúria osztja a védelem álláspontját, az egész eljárást hatályon kívül helyezhetik, és az ügyet alapjaitól újra kell majd kezdeni. Az ügyvéd hangsúlyozta: a jogszabályok egyértelműen rendelkeznek arról, hogy mikor kell egy bíróváltás vagy eljárási hiba miatt a cselekményeket megismételni, így a védelem minden lehetséges jogi eszközzel meg fogja küzdeni a tisztességes eljárás szabályainak betartásáért. A Kúria döntése a felülvizsgálati indítványról a közeljövőben várható; az ítélet alapjaiban határozhatja meg a Portik Tamás ellen folyó eljárások sorsát.