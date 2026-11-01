Kiraboltak egy postát Magyarországon – sokkoló részletek

A postarablás október 30-án, nem sokkal 15 óra után történt Soponyán – közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a FEOL-lal. A tájékoztatás szerint az elkövető egy fegyvernek látszó tárggyal készpénz átadására kényszerítette a postai alkalmazottat, majd gyalog távozott.

Postarablás Magyarországon.

Két óra alatt megoldották a postarablást: a teljes zsákmány előkerült

A támadás során nem dördült el lövés, és senki sem sérült meg. A rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, felkutatták és kihallgatták a tanúkat, majd két órán belül azonosították és elfogták a 18 éves helyi gyanúsítottat.

A kutatás során megtalálták a rabláskor viselt ruhákat, valamint a fenyegetéshez használt játékfegyvert. A postáról elvitt pénz teljes összege is előkerült.

A rendőrség közlése szerint a fiatal beismerő vallomást tett és megbánását fejezte ki. Fegyveresen elkövetett rablás megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.