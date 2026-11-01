Elképesztő, mire vette rá a 12 éves kislány a 14 éves fiút – videó

Egy mindössze 12 éves lány rábeszélte 14 éves társát, hogy raboljanak ki egy férfit, akinél pénzt láttak. A fiatalok követni kezdték a 48 éves áldozatot, majd a fiú bántalmazta és elvette a pénztárcáját. A fiatalkorú rabló és társa azonban nem jutott messzire, a rendőrök hamar elfogták őket – számolt be a Police.hu.

Fiatalkorú rabló: egy 12 éves lány biztatására rabolt ki egy férfit a 14 éves fiú (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Hátba rúgták és kirabolták a férfit: 12 éves lány és 14 éves fiú az elkövető

A rendőrség beszámolója szerint a két fiatal október 29-én este egy dohánybolt közelében találkozott a férfival. Amikor észrevették, hogy pénz van nála, a 12 éves lány elhatározta, hogy megszerzik azt, és rábeszélte 14 éves társát a lopásra. Amikor a férfi hazaindult, követni kezdték. A fiú először megpróbálta észrevétlenül kilopni a pénztárcáját a farzsebéből, de nem járt sikerrel.

Ezután bántalmazta, majd hátba rúgta a férfit, és a földre került áldozattól elvette a 27 ezer forintot tartalmazó pénztárcáját.

A támadás után mindketten elmenekültek. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi nem sérült meg.

Hamar elfogták a fiatalkorú rablót és társát

A kirabolt férfi nem sokkal éjfél előtt egy járőrtől kért segítséget. A rendőrök a közelben igazoltatták a személyleírásnak megfelelő két fiatalt. A 14 éves fiúnál megtalálták a teljes eltulajdonított összeget, és később az eldobott pénztárca is előkerült.

A két fiatalt előállították a rendőrkapitányságra. A fiút rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.