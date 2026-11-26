A többszörösen büntetett előéletű rabló 2025 februárjában, egy Gödöllőhöz közeli településen meglátott egy idős férfit, aki hazafelé tartott, maga után húzva bevásárlókocsiját.

13 év fegyházra ítélték a rablót

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A férfi az otthonáig követte a sértettet, majd utána ment a házba, ahol pénzt követelt tőle.

Az idős férfi ellenállt, mire a támadó több alkalommal ököllel fejen ütötte.

Végül fenyegetés hatására az idős férfi félelmében megmutatta a vádlottnak, hol tartja a pénztárcáját. A férfi elvette a sértett mobiltelefonját és a pénztárcában lévő mintegy 70 ezer forintját, majd távozott.

Súlyosabb büntetést kapott a rabló

A Gödöllői Járásbíróság a többszörös visszaesőnek minősülő férfit bűnösnek mondta ki a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes ember sérelmére elkövetett rablás bűntettében és ezért 10 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte – közölte a Pest Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Az ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosításáért, hosszabb tartamú fegyházbüntetés kiszabása érdekében fellebbezett.

A Pest Megyei Főügyészség álláspontja szerint a vádlottat a korábbi, hosszabb tartamú szabadságvesztés büntetések sem voltak képesek visszatartani, így a vele szemben alkalmazandó büntetésnek csak egyetlen célja maradt, a vádlott tartós, fizikai elkülönítése a társadalom tagjaitól.

A másodfokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék az ügyészi fellebbezést megalapozottnak találta, így a férfi büntetését 2,5 évvel meghosszabbította, 13 év fegyházra ítélte.

Többször is megverte és halálosan megfenyegette édesapját egy visszaeső bűnöző

Rendszeresen bántalmazta és halálosan megfenyegette idős édesapját egy korábban fegyházbüntetésre ítélt férfi. A Baja környékén történt bűncselekmények miatt az ügyészség több vádpontban is vádat emelt.