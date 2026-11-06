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rablás

Újabb részletek derültek ki a nyíregyházi pénzrablásról, még keresik a tolvajt

2026. november 06. 12:15
Olvasási idő: 3 perc
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Fényes nappal rabolták ki egy pénzszállító cég munkatársát Nyíregyháza belvárosában csütörtökön. A támadó futva menekült a zsákmánnyal, egy üzlet biztonsági kamerája a menekülés több részletét is rögzíthette.
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rabláspénzszállítóNyíregyháza

A rablás csütörtök kora délután, az Univerzum üzletház környékén történt. Egy pénzszállító cég alkalmazottját támadták meg egy belvárosi pénzváltóban, és elvették tőle a pénzt tartalmazó biztonsági táskát. A rendőrök a bejelentést követően azonnal megkezdték az intézkedést, és nagy erőkkel indultak a rabló felkutatására.

rablás, rabló
Egy üzlet biztonsági kamerája a rabló menekülésének több részletét is rögzíthette - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A földhöz csapkodta a pénzes bőröndöt

A támadó futva próbált elmenekülni, de néhány méterrel odébb megállt, és a bőrönddel bajlódott. A szemtanúk szerint többször a földhöz vágta a táskát, végül sikerült hozzáférnie a tartalmához. Ezután a bőröndből kivett, becsomagolt tárggyal menekült tovább.

Fegyvernek látszó tárgy is feltűnt a felvételeken

A környék egyik üzletének biztonsági kamerája rögzítette a férfi mozgását. A beszámolók szerint a bőrönddel való küszködés közben egy fegyvernek tűnő tárgy is a földre került, de azt egyelőre nem tudni, valódi fegyverről volt-e szó – írja a SZON.

Nagy erőkkel keresik a rablót

A rendőrség továbbra is keresi az elkövetőt. Egyelőre nem ismert, mekkora összeget zsákmányolt a férfi, illetve megsérült-e a pénzszállító munkatársa.

 

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