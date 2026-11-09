19 millió forintnyi aranyat raboltak Nyíregyházán, rendőrkézen a tettes

Mint korábban megírtuk, a rabló csütörtökön a déli órákban bement az egyik belvárosi pénzváltóba Nyíregyházán, éppen akkor, amikor megérkezett oda a pénzszállító.
A férfi a valutapénztárost erőszakkal belökte a pénzváltó helyiség zsiliprendszerének két ajtaja közé, majd egy fegyvernek látszó tárggyal lelövéssel fenyegetve arra kényszerítette a pénzszállító cég alkalmazottját, hogy ő is belépjen a zsilipbe és adja át az értékszállító koffert.
A rabló az utcán földhöz vágta a koffert, így hozzájutott a benne lévő 19 millió forint értékű befektetési aranyhoz és 100 ezer japán jenhez, majd egy elektromos rollerrel elmenekült a helyszínről.
15 évet is kaphat a rabló
Elfogásakor a lakásán megtalálták és lefoglalták az eltulajdonított értékek egy részét, valamint az elkövetéshez feltehetően használt patronos légpisztolyt – írta a törvényszék az MTI-hez eljuttatott közleményében.
A nyomozóhatóság a férfit kiemelkedő tárgyi súlyú, öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja, a bíróság harminc napra elrendelte a letartóztatását.