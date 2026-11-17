Balassagyarmati Járásbíróság az ügyészség indítványára elrendelte egy 29 éves nő letartóztatását, aki társával együtt egy borotvával rabolt ki egy idős járókelőt Mátraverebélyen. A támadás után a nő fiatalabb társa elmenekült, ellene elfogatóparancsot adtak ki.

Borotvával raboltak ki egy 83 éves férfit. (Képünk illusztráció) Fotó: Mediaworks

Borotvával raboltak ki egy 83 éves férfit

A gyanú szerint 2026. november 12-én a 21-es főút mátraverebélyi buszmegállójában egyedül várakozott egy 83 éves idős ember, amikor odalépett hozzá a két támadó, és ezer forintot kértek tőle.

Miután az idős utas nemet mondott, a férfi támadó egy borotvával a kezében azzal fenyegette meg, hogy "ha nem adsz pénzt, akkor összevagdoslak", majd felé is kapott a pengével. Eközben a nő ököllel ütötte a kiszolgáltatott áldozatot.

A dulakodás közben a rablók elvették az idős ember pénztárcáját - benne a személyes okmányaival, a bankkártyájával, 80 ezer forint készpénzzel -, valamint a mobiltelefonját, majd elmenekültek. Pár perccel később a nő visszament a megállóba, és visszaadta az áldozatnak az iratait és a pénztárcát, de a pénzt, a telefont és a bankkártyát megtartották.

Az elkövetők egy olyan idős embert támadtak meg felfegyverkezve, aki a kora miatt csak korlátozottan tudott védekezni. A nő letartóztatását bűnismétlés veszélye miatt rendelték el. A döntés még nem végleges, mivel a gyanúsított fellebbezett ellene - közölte az ügyészség.

Kiskorúak raboltak ki egy férfit

Hátba rúgtak és kiraboltak egy 48 éves férfit. Egy mindössze 12 éves lány tervelte ki a rablást, 14 éves társa pedig végrehajtotta: a fiatalkorú rabló 27 ezer forintot zsákmányolt.